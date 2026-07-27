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27 જુલાઇ 2026નું પંચાંગ: સોમવારે ધાર્મિક વિધિઓ કરવા માટે ઉત્તમ દિવસ; રાહુ કાળ ટાળો

આજે અષાઢ મહિનાના શુક્લ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ છે. ભગવાન શિવ અને કામદેવ આ દિવસે અધ્યક્ષતા કરે છે.

27 જુલાઇ 2026નું પંચાંગ
27 જુલાઇ 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 6:56 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 27 જુલાઈ, 2026, અષાઢ મહિનાના શુક્લ પક્ષનો ત્રયોદશી તિથિ (13મો દિવસ) છે. આ દિવસ ભગવાન શિવ અને કામદેવ દ્વારા સંચાલિત છે. નવા પુસ્તકો લખવા, ધાર્મિક વિધિઓ કરવા અને નૃત્ય કરવા માટે આ દિવસ શુભ માનવામાં આવે છે.

27 જુલાઈ માટે પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: અષાઢ
  • પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ ત્રયોદશી
  • દિવસ: સોમવાર
  • તિથિઃ શુક્લ પક્ષ ત્રયોદશી
  • યોગ: વૈધૃતિ
  • નક્ષત્ર: મૂલા
  • કરણઃ તૈતિલા
  • ચંદ્ર રાશિ: ધનુ (ધન)
  • સૂર્ય રાશિ: કર્ક (કર્ક)
  • સૂર્યોદય: 05:38:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:16:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 06:04 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 04:39 AM, 28 જુલાઈ
  • રાહુ કાલ: 07:20 થી 09:03
  • યમગંડ: 10:45 થી 12:27

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને મૂલા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિની અંદર 0 થી 13.20 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેના અધિષ્ઠાયક દેવતા નૈર્તિ છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ કેતુ છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી; આ સમય દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની શુભ પ્રવૃત્તિ ટાળવી જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્ર હેઠળ તોડી પાડવા (ખંડેર તોડવા), અલગ કરવા અથવા તાંત્રિક વિધિઓ જેવા કાર્યો કરી શકાય છે.

આજે માટે નિષિદ્ધ સમય

આજે રાહુ કાળ 07:20 થી 09:03 સુધી પ્રવર્તે છે. તેથી, જો કોઈ શુભ કાર્ય હાથ ધરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.

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