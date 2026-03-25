25 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગનો અદભૂત સંયોગ, શુભ સમયગાળામાં કરો પૂજા

ચૈત્ર મહિનાના શુક્લ પક્ષની સપ્તમી તિથિ શુભ કાર્યો કરવા માટે શુભ છે. રાહુ કાળ દરમિયાન કાર્યો કરવાનું ટાળો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 6:52 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 25 માર્ચ, 2026, ચૈત્ર મહિનાની શુક્લ સપ્તમી તિથિ (ચંદ્ર દિવસ) છે. આ તિથિ ભગવાન સૂર્ય (સૂર્ય દેવ) દ્વારા સંચાલિત થાય છે. લગ્ન જેવા સમારોહ સહિત તમામ પ્રકારની શુભ પ્રવૃત્તિઓ માટે આ દિવસ શુભ માનવામાં આવે છે. વધુમાં, આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પણ રચાઈ રહ્યો છે.

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: ચૈત્ર
  • પક્ષ : શુક્લ સપ્તમી
  • દિવસ: બુધવાર
  • તિથિ: શુક્લ સપ્તમી
  • યોગ: આયુષ્માન
  • નક્ષત્ર: મૃગશીર્ષ
  • કરણ: વનીજા
  • ચંદ્ર રાશિ: વૃષભ
  • સૂર્ય રાશિ: મીન
  • સૂર્યોદય: સવારે 06:20
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 06:35
  • ચંદ્રોદય: સવારે 10:48
  • ચંદ્રાસ્ત: 01:41 AM (મોડી રાત્રે, 26 માર્ચ)
  • રાહુકાલ: બપોરે 12:27 PM થી 01:59 PM
  • યમગંડ: સવારે 07:52 થી 09:23 સુધી

એક શુભ નવી કળા શીખવા માટે નક્ષત્ર

આજે, ચંદ્ર વૃષભ રાશિ અને મૃગશીર્ષ નક્ષત્રમાં સ્થિત થશે. આ નક્ષત્ર વૃષભ રાશિમાંથી (ખાસ કરીને 23:20 પછી) મિથુન રાશિમાં (06:40 સુધી) ફેલાયેલું છે. તેનો પ્રમુખ દેવતા ચંદ્ર છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ મંગળ છે. લગ્ન અને સમાન વિધિઓ કરવા, દીક્ષા લેવા, મુસાફરી કરવા અને મકાન બાંધકામ પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવા માટે તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્રનો સ્વભાવ સૌમ્ય અને સૌમ્ય છે. તે ખાસ કરીને લલિત કળા માટે અનુકૂળ છે. નવી કલા શૈલી શીખવા, નવા મિત્રો બનાવવા, રોમેન્ટિક લાગણીઓ વ્યક્ત કરવા, નવા પોશાક પહેરવા અને શુભ સમારોહ, ઉત્સવો અને કૃષિ વ્યવહારો કરવા માટે આ ઉત્તમ સમય છે.

દિવસ માટે અશુભ સમય

આજે, રાહુકાલ કાળ બપોરે 12:27 થી બપોરે 01:59 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવો છો, તો આ ચોક્કસ સમય અંતરાલને સખત રીતે ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમયગાળા દરમિયાન મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો શરૂ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

