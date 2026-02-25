ETV Bharat / spiritual

25 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ: રોહિણી વ્રતના શુભ સમયે બુધવારે કરો પૂજા, લાભ થશે

ફાગણ શુકલ પક્ષની નવમી તિથિ પર શુભ સમારંભ અને મુસાફરી ટાળો. રાહુકાળનું ધ્યાન રાખો.

25 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ
25 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 25, 2026 at 7:00 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 25 ફેબ્રુઆરી, 2026, ફાગણ મહિનાના શુક્લ પક્ષની નવમી તિથિ છે. દેવી સરસ્વતી આ તિથિ પર શાસન કરે છે. દુશ્મનો અને હરીફો સામે યોજના બનાવવા માટે આ એક સારો દિવસ છે, પરંતુ કોઈપણ શુભ સમારોહ અથવા મુસાફરી માટે તે અશુભ માનવામાં આવે છે. આજે રોહિણી વ્રત છે. આ દિવસે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

25 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • માસ: ફાગણ
  • પક્ષ: શુક્લ પક્ષ નવમી
  • દિવસ: બુધવાર
  • તિથિ: શુક્લ પક્ષ નવમી
  • યોગ: વિષ્કુંભ
  • નક્ષત્ર: રોહિણી
  • કરણ: બાલ્વ
  • ચંદ્ર રાશિ: વૃષભ
  • સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
  • સૂર્યોદય: 6:51 સવારે
  • સૂર્યાસ્ત: 6:17 સાંજે
  • ચંદ્રઉદય: 11:52 સવારે
  • ચંદ્રઅસ્ત: 2:46 સવારે (26 ફેબ્રુઆરી)
  • રાહુ કાલ: 12:34 થી 14:00
  • યમગંધા: 8:17 થી 9:43 સવારે

નક્ષત્ર કોઈપણ કાર્ય માટે શુભ છે

આજે ચંદ્ર વૃષભ અને રોહિણી નક્ષત્રમાં રહેશે. રોહિણીને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર વૃષભ રાશિમાં 10 થી 23:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તે એક નિશ્ચિત નક્ષત્ર છે. તેના દેવતા બ્રહ્મા છે અને શાસક ગ્રહ ચંદ્ર છે. આ નક્ષત્ર કૂવો ખોદવા, પાયો નાખવા અથવા શહેર બનાવવા, તપસ્યા કરવા, વૃક્ષો રોપવા, રાજ્યાભિષેક કરવા, જમીન ખરીદવા, પુણ્ય કાર્યો કરવા, બીજ વાવવા, દેવતાઓની સ્થાપના કરવા, મંદિર બનાવવા અને કાયમી કાર્યની જરૂર હોય તેવા કોઈપણ કાર્ય માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે 12:34 થી 2:00 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

