ETV Bharat / spiritual

24 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: ફાયદાકારક પરિણામો માટે સ્કંદ ષષ્ઠીના રોજ રોહિણી વ્રતનું પાલન કરો

ચૈત્ર મહિનાના શુક્લ પક્ષનો છઠ્ઠો દિવસ (ષષ્ઠી તિથિ) જમીન અને મિલકત ખરીદવા માટે શુભ છે. રાહુ કાળ ટાળો.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 6:55 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 24 માર્ચ, 2026, ચૈત્ર મહિનાની શુક્લ ષષ્ઠી તિથિ છે. ભગવાન મુરુગન (કાર્તિકેય) આ તિથિના પ્રમુખ દેવતા છે. આ દિવસ જમીન, મિલકત અથવા નવા ઘરેણાં ખરીદવા માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આજે રોહિણી વ્રત છે. આ તિથિને સ્કંદ ષષ્ઠી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: ચૈત્ર
  • પક્ષ: શુક્લ ષષ્ઠી
  • દિવસ: મંગળવાર
  • તિથિઃ શુક્લ ષષ્ઠી
  • યોગ: પ્રીતિ
  • નક્ષત્રઃ રોહિણી
  • કરણઃ તૈતિલા
  • ચંદ્ર રાશિ: વૃષભ
  • સૂર્ય રાશિ: મીન
  • સૂર્યોદય: 06:21 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 06:34 PM
  • ચંદ્રોદય: 09:48 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 12:39 AM (મોડી રાત, 25 માર્ચ)
  • રાહુકાલ: 15:31 થી 17:03
  • યમાગંડ: 10:56 થી 12:28

નક્ષત્ર કાયમી પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિઓ માટે શુભ છે

આજે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં અને રોહિણી નક્ષત્રમાં સ્થિત થશે. રોહિણીને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્રનો અવકાશી સમયગાળો વૃષભ રાશિની અંદર 10 ડિગ્રીથી 23 ડિગ્રી 20 મિનિટ સુધી ફેલાયેલો છે. તે "સ્થિર" અથવા સ્થિર પ્રકૃતિનું નક્ષત્ર છે. તેના પ્રમુખ દેવતા ભગવાન બ્રહ્મા છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ ચંદ્ર છે. આ નક્ષત્ર કાયમી પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિઓ માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે - જેમ કે કુવા ખોદવા, પાયો નાખવા અથવા શહેરની સ્થાપના કરવી, પ્રાયશ્ચિત કાર્યો કરવા, વૃક્ષો રોપવા, રાજ્યાભિષેક કરવા, જમીન ખરીદવા, પુણ્ય કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેવું, બીજ વાવવું, દેવતાઓની સ્થાપના કરવી, મંદિરો બનાવવા અથવા કાયમી પરિણામો મેળવવા માટે બનાવાયેલ કોઈપણ કાર્ય હાથ ધરવા માટે આ નક્ષત્ર શુભ માનવામાં આવે છે.

દિવસ માટે અશુભ સમય

આજે, રાહુકાલનો સમયગાળો 15:31 થી 17:03 સુધી રહેશે. પરિણામે, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમય અંતરાલને સખત રીતે ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહૂર્ત અને વર્જ્યમના સમયગાળા દરમિયાન મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો શરૂ કરવાનું પણ ટાળવું જોઈએ.

TAGGED:

TODAY PANCHANG
PANCHANG OF 24 MARCH 2026
ROHINI VRAT ON SKANDA SHASHT
PANCHANG
PANCHANG OF 24 MARCH 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.