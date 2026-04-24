24 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: શુક્રવારે કરો પિતૃની પૂજા, આશીર્વાદ મળશે

વૈશાખ મહિનાની શુક્લ પક્ષ અષ્ટમી તિથિ પર દેવી દુર્ગા શાસન કરે છે. શુભ કાર્યોથી દૂર રહેવું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 6:46 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 24 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાના શુક્લ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ છે. આ દિવસે દેવી દુર્ગા શાસન કરે છે. આ દિવસે પિતૃ પૂજા કરી શકાય છે, પરંતુ તે મોટાભાગની પ્રવૃત્તિઓ માટે અશુભ માનવામાં આવે છે.

24મી એપ્રિલ પંચાંગ:

  1. વિક્રમ સંવત: 2082
  2. મહિનો: વૈશાખ
  3. પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ અષ્ટમી
  4. દિવસ: શુક્રવાર
  5. તિથિ : શુક્લ પક્ષ અષ્ટમી
  6. યોગ: શૂલ
  7. નક્ષત્રઃ પુષ્ય
  8. કરણ: વિષ્ટિ
  9. ચંદ્ર રાશિ: કર્ક
  10. સૂર્ય રાશિ: મેષ
  11. સૂર્યોદય: 05:46:00 AM
  12. સૂર્યાસ્ત: 06:52:00 PM
  13. ચંદ્રોદય: 12:30:50
  14. ચંદ્રાસ્ત: 26:10:03
  15. રાહુ કાલ: 10:41 થી 12:19
  16. યમગંધા: 15:36 થી 17:14

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં અને પુષ્ય નક્ષત્રમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં આ નક્ષત્ર 3:20 થી 16:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા ગુરુ છે અને શાસક ગ્રહ શનિ છે. આ નક્ષત્ર કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે શ્રેષ્ઠ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. તેથી, આજનો દિવસ શુભ કાર્યો અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો માટે ખૂબ જ અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા, રોકાણ કરવા, ધાર્મિક વિધિઓ કરવા અને શુભ કાર્યો કરવા માટે આ સારો સમય હોઈ શકે છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે બપોરે 10:41 થી 12:19 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

