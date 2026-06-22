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22 જૂન 2026નું પંચાંગ: સોમવારે પિતૃની પૂજા કરો, આશીર્વાદ મળશે

આજે, સોમવાર, 22 જૂન, 2026, જ્યેષ્ઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ છે. આ તિથિની અધ્યક્ષતા દેવી દુર્ગા કરે છે.

22 જૂન 2026નું પંચાંગ
22 જૂન 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 22, 2026 at 6:51 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 22 જૂન, 2026, જ્યેષ્ઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ છે. આ તિથિની અધ્યક્ષતા દેવી દુર્ગા કરે છે. જ્યારે આ દિવસે પૂર્વજોની પૂજા (પિતૃ પૂજા) કરી શકાય છે, તે સામાન્ય રીતે મોટાભાગની અન્ય પ્રવૃત્તિઓ માટે અશુભ માનવામાં આવે છે.

22 જૂન માટે પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: જ્યેષ્ઠા
  • પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ અષ્ટમી
  • દિવસ: સોમવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ અષ્ટમી
  • યોગઃ વ્યતિપાતા
  • નક્ષત્રઃ ઉત્તરા ફાલ્ગુની
  • કરણા: બાવા
  • ચંદ્ર રાશિ: કન્યા (કન્યા)
  • સૂર્ય રાશિ: મિથુન (મિથુના)
  • સૂર્યોદય: 05:22:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:23:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 12:48
  • ચંદ્રાસ્ત: 00:33 (23 જૂન)
  • રાહુ કાલ: 07:07 થી 08:52
  • યમગંડા: 10:38 થી 12:23

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર સિંહ (સિંહ)માં 26:40 ડિગ્રીથી કન્યા (કન્યા) માં 10 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો પ્રમુખ દેવતા આર્યમાન છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ સૂર્ય છે. તે સ્થિર પ્રકૃતિનો નક્ષત્ર છે. ઉત્તરા ફાલ્ગુની સહકાર, સ્થિરતા, જવાબદારી અને લાંબા ગાળાના સંબંધોનું પ્રતીક છે. તેની ઉર્જા યોજનાઓને મજબૂત બનાવવામાં, સંબંધોમાં વિશ્વાસ વધારવામાં અને ભવિષ્ય માટે મજબૂત પાયો નાખવામાં મદદ કરે છે. મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા, ભાગીદારી સંબંધિત કાર્યોને આગળ વધારવા અને પોતાના લક્ષ્યો તરફ ધીરજપૂર્વક કામ કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે.

આજ માટે અશુભ સમય

આજે 07:07 થી 08:52 સુધી રાહુ કાળ પ્રવર્તે છે. તેથી, આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્યો કરવાનું ટાળવું સલાહભર્યું છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમના સમયને પણ ટાળવો જોઈએ.

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