22 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: બુધવારે ગણપતિની કરો આરાધના, નિર્વિઘ્ન પૂર્ણ થશે કામ
વૈશાખ મહિનાનીન શુકલ પક્ષ ષષ્ઠી તિથિ શુભ માનવામાં આવે છે. રાહુકાળથી બચીને રહો.
Published : April 22, 2026 at 7:07 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 22 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાના શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી છે. ભગવાન મુરુગન (કાર્તિકેય) આ તિથિ (ચંદ્ર દિવસ)ના પ્રમુખ દેવતા છે. આ તિથિ જમીન, મિલકત અથવા નવા ઘરેણાં ખરીદવા માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.
22 એપ્રિલ માટે પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: વૈશાખ
- પક્ષ: શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી
- દિવસ: બુધવાર
- તિથિ: શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી
- યોગ: અતિગંડા
- નક્ષત્ર: આર્દ્રા
- કરણ: કૌલવ
- ચંદ્ર રાશિ: મિથુન (મિથુન)
- સૂર્ય રાશિ: મેષ (મેષ)
- સૂર્યોદય: 05:48:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 06:51:00
- ચંદ્રોદય: 10:19:14
- ચંદ્રાસ્ત: 24:35:08
- રાહુકાલ: 12:20 થી 13:58
- યમગાંડા: 07:26 થી 09:04
આજનું નક્ષત્ર
આજે, ધ ચંદ્ર મિથુન રાશિ અને આર્દ્રા નક્ષત્રમાં સ્થિત હશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 6°40' થી 20°00' સુધી ફેલાયેલો છે. તેનો પ્રમુખ દેવતા ભગવાન રુદ્ર છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે. પરિણામે, આજે ભાવનાત્મક વધઘટ અને અચાનક ફેરફારો સાથેની પરિસ્થિતિઓ આવી શકે છે. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેતી વખતે ધીરજ અને સંયમ જાળવવો જરૂરી રહેશે.
આજ માટે અશુભ સમય
આજે, રાહુકાલ કાળ બપોરે 12:20 થી 1:58 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવો છો, તો આ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન આવું કરવાનું ટાળવું સલાહભર્યું છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ કાળ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો: