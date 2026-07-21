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21 જુલાઈ 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે બજરંગબલીની પૂજાથી સુધરશે બગડેલા કામ

આજે આષાઢ મહિનાના શુક્લ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ છે, આ તિથિ પર માતા દુર્ગાનું સાશન છે

આજે આષાઢ મહિનાના શુક્લ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ છે, આ તિથિ પર માતા દુર્ગાનું સાશન છે
આજે આષાઢ મહિનાના શુક્લ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ છે, આ તિથિ પર માતા દુર્ગાનું સાશન છે (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 21, 2026 at 7:16 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 21 જુલાઈ, 2026, આષાઢ મહિનાના શુક્લ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ (આઠમો દિવસ) છે. આ તિથિ દેવી દુર્ગા માનું સાશન છે. આ દિવસે પિતૃ પૂજા કરી શકાય છે.પરંતુ મોટાભાગના અન્ય કાર્યો માટે અશુભ માનવામાં આવે છે.

21 જુલાઈનું પંચાંગ:

  1. વિક્રમ સંવત : 2082
  2. માસ: અષાઢ
  3. પક્ષ: શુક્લ
  4. દિન: મંગળવાર
  5. તિથિ: શુક્લ પક્ષ અષ્ટમી
  6. યોગ: સિદ્ધિ
  7. નક્ષત્ર: ચિત્રા
  8. કરણ: વિષ્ટિ
  9. ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
  10. સૂર્ય રાશિ: કર્ક
  11. સૂર્યોદય: 05:35:00 AM
  12. સૂર્યાસ્ત : 07:19:00 PM
  13. ચંદ્રોદય : 12:45 PM
  14. ચંદ્રાસ્ત: 12:03 AM, જુલાઈ 22
  15. રાહુકાલ : 15:53થી 17:36
  16. યમગંદ : 10:44થી 12:27

આજનું નક્ષત્ર

આજના દિવસે ચંદ્રમા કન્યા રાશિ અને ચિત્રા નક્ષત્રમાં સ્થિત રહેશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં 23:20થી તુલા રાશિમાં 6:40 સુધી ફેલાયેલું છે. તેના પ્રમુખ દેવતા વિશ્વકર્મા છે અને તેનો શાસક ગ્રહ મંગળ છે. તે સૌમ્ય સ્વભાવનું નક્ષત્ર છે. કોઈપણ પ્રકારની મિત્રતા શરૂ કરવા, રોમેન્ટિક સંબંધોની સાથે, લલિત કળા વગેરે શીખવા અને મુસાફરી કરવા માટે આ સારું નક્ષત્ર છે.

આજના દિવસનો વર્જિત સમય

આજે 15:53 ​​થી 17:36 સુધી રાહુ કાળ રહેશે. તેથી, આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્યો કરવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિક, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ જેવા સમયને પણ ટાળવા જોઈએ.

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