21 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે શુભ મુહૂર્તમાં બજરંગબલીની કરો પૂજા, લાભ થશે

વૈશાખ મહિનાના શુકલ પક્ષની પંચમી તિથિ શુભ કામ માટે સારી માનવામાં આવે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 21, 2026 at 7:00 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 21 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાના શુક્લ પક્ષની પંચમી તિથિ (પાંચમો ચંદ્ર દિવસ) છે. દેવી લલિતા ત્રિપુરા સુંદરી આ તિથિની પ્રમુખ દેવી છે. આ ચોક્કસ ચંદ્ર દિવસને તમામ પ્રકારના શુભ કાર્યો કરવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

21 એપ્રિલનું પંચાંગ:

  1. વિક્રમ સંવત: 2082
  2. મહિનો: વૈશાખ
  3. પક્ષ: શુક્લ પક્ષ પંચમી
  4. દિવસ: મંગળવાર
  5. તિથિ: શુક્લ પક્ષ પંચમી
  6. યોગ: શોભના
  7. નક્ષત્ર: મૃગશીર્ષ
  8. કરણ: બાવા
  9. ચંદ્ર રાશિ: વૃષભ
  10. સૂર્ય રાશિ: મેષ
  11. સૂર્યોદય: 05:49:00 AM
  12. સૂર્યાસ્ત: સાંજે 06:50:00
  13. ચંદ્રોદય: 09:13:39
  14. ચંદ્રાસ્ત: 23:35:54
  15. રાહુકાલ: 15:35 થી 17:13
  16. યમગંડા: 10:42 થી 12:20

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત થશે અને મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર. આ નક્ષત્ર વૃષભ રાશિમાં 23:20 થી મિથુન રાશિમાં 6:40 સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો પ્રમુખ દેવતા ચંદ્ર છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ મંગળ છે. તેથી, આજનો દિવસ જિજ્ઞાસા, નવા વિચારો અને શોધખોળની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપતો હોવાની શક્યતા છે. નવી યોજનાઓની ચર્ચા કરવા, યાત્રાઓનું આયોજન કરવા અને પોતાના સામાજિક નેટવર્કને વિસ્તૃત કરવા માટે આ સમય અનુકૂળ હોઈ શકે છે.

આજ માટે અશુભ સમય

આજે, રાહુકાલ કાળ 15:35 થી 17:13 સુધી રહેશે. પરિણામે, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન આવું કરવાનું ટાળવું સલાહભર્યું છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહૂર્ત અને વર્જ્યમ તરીકે ઓળખાતા સમયગાળાને પણ ટાળવા જોઈએ.

