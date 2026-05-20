20 મે 2026નું પંચાંગ: બુધવારની તિથિ પર ભગવાન ગણેશનું નિયંત્રણ, શુભ મુહૂર્ત દરમિયાન કરો પૂજા

જેઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષની ચતુર્થી તિથિને અશુભ માનવામાં આવે છે. તેથી, આ સમય દરમિયાન કોઈ પણ શુભ કાર્યો ન કરવા જોઈએ.

Published : May 20, 2026 at 6:56 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 20 મે, 2026, જ્યેષ્ઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી છે. આ તિથિ (ચંદ્ર દિવસ) ભગવાન ગણેશ દ્વારા સંચાલિત છે. તે વિરોધીઓ સામે વ્યૂહાત્મક યોજનાઓ બનાવવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે; જોકે, તે રિક્ત તિથિ (ખાલી અથવા અશુભ ચંદ્ર દિવસ)ની શ્રેણીમાં આવે છે, તેથી વ્યક્તિએ કોઈપણ શુભ પ્રવૃત્તિઓ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

20 મે માટે પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: જ્યેષ્ઠા
  • પક્ષ: શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
  • દિવસ: બુધવાર
  • તિથિ: શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
  • યોગ: શૂલા
  • નક્ષત્ર: આર્દ્રા
  • કરણ: વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ: મિથુન (મિથુન)
  • સૂર્ય રાશિ: વૃષભ (વૃષભ)
  • સૂર્યોદય: 05:27:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 07:08:00
  • ચંદ્રોદય: સવારે 8:43
  • ચંદ્રાસ્ત: 11:08 PM (23:08)
  • રાહુકાલ: બપોરે 12:17 થી બપોરે 2:00 (14:00)
  • યમગંડા: સવારે 07:09 થી 08:52 સુધી સવારે

આજનો નક્ષત્ર

આજે, ચંદ્ર મિથુન રાશિ અને આર્દ્રા નક્ષત્રમાં સ્થિત થશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 6°40' થી 20°00' સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો પ્રમુખ દેવતા ભગવાન રુદ્ર છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે. આજનો દિવસ પરિવર્તન, ભાવનાત્મક તીવ્રતા અને ઊંડાણનો સંકેત આપે છે. રાહુના પ્રભાવ હેઠળ, વ્યક્તિ માનસિક અસ્થિરતા અથવા મૂંઝવણ અનુભવી શકે છે; તેથી, ધીરજ રાખવી જરૂરી રહેશે. ભગવાન રુદ્રનો પ્રભાવ ઉર્જાનો ઉછાળો લાવશે, જોકે ક્રોધ અને આવેગ પર નિયંત્રણ રાખવું સમજદારીભર્યું રહેશે.

આજ માટે અશુભ સમય

આજે, રાહુકાલ સમયગાળો બપોરે 12:17 થી બપોરે 2:00 (14:00) સુધી રહેશે. પરિણામે, જો કોઈ શુભ કાર્યો કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમય અંતરાલને સખત રીતે ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમયગાળા દરમિયાન પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરવાથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.

