20 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: સોમવારનો દિવસ વિવાદ અને કોર્ટ કેસ માટે અશુભ

વૈશાખ મહિનાના શુદ્ધ પખવાડિયાના ત્રીજા દિવસે દેવી ગૌરીનું શાસન છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 6:54 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 20 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાની શુક્લ પક્ષ તૃતીયા તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવ અને તેમની પત્ની, દેવી ગૌરી દ્વારા સંચાલિત છે. તે ગૃહસ્થી, ગૃહ નિર્માણ અને કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તે વિવાદો અને કોર્ટ કેસ માટે અશુભ છે. આ તિથિ પર ઝઘડા અને કોર્ટ કેસ ટાળવા જોઈએ.

20મી એપ્રિલ પંચાંગ:

  1. વિક્રમ સંવત: 2082
  2. મહિનો: વૈશાખ
  3. પક્ષ: શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
  4. દિવસ: સોમવાર
  5. તિથિઃ શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
  6. યોગ: સૌભાગ્ય
  7. નક્ષત્રઃ રોહિણી
  8. કરણ: ગર
  9. ચંદ્ર રાશિ: વૃષભ
  10. સૂર્ય રાશિ: મેષ
  11. સૂર્યોદય: 05:50:00 AM
  12. સૂર્યાસ્ત: 06:50:00 PM
  13. ચંદ્રોદય: 08:12:43
  14. ચંદ્રાસ્ત: 22:29:43
  15. રાહુ કાલ: 07:28 થી 09:05
  16. યમગંધા: 10:43 થી 12:20

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર વૃષભ અને રોહિણી નક્ષત્રમાં રહેશે. રોહિણી એક શુભ નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્ર વૃષભ રાશિમાં 10 થી 23:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તે એક નિશ્ચિત નક્ષત્ર છે. તેના દેવતા બ્રહ્મા છે અને શાસક ગ્રહ ચંદ્ર છે. આજનો દિવસ શુભ ગણી શકાય અને સકારાત્મક પરિણામો લાવનાર દિવસ ગણી શકાય. આ સમય નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા, ખરીદી કરવા અને મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે અનુકૂળ હોઈ શકે છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે સવારે 7:28 થી 9:05 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

TAGGED:

TODAY PANCHANG
PANCHANG OF 20 APRIL 2026
PANCHANG
PANCHANG OF 20 APRIL 2026

