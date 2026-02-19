19 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ: ગુરૂવાર અને ફુલેરા દૂજ પર કરો ચંદ્ર દર્શન, મળશે શુભ પરિણામ
ફાગણના શુક્લ પક્ષના બીજા દિવસે દલીલો અને વિવાદો ટાળો. રાહુકાલ અને શુભ સમય વિશે જાણો.
હૈદરાબાદ: આજે, ગુરુવાર, 19 ફેબ્રુઆરી, 2026, ફાગણ મહિનાના શુક્લ પક્ષનો બીજો દિવસ છે. તેના દેવતા વિવદેવ છે. આ દિવસે ચંદ્રના દર્શન થવાને શુભ માનવામાં આવે છે. આ તિથિ લગ્ન, લગ્નની વીંટી ખરીદવા અને દેવતાઓની સ્થાપના માટે શુભ છે. કોઈપણ પ્રકારના વિવાદ કે સંઘર્ષ માટે આ તિથિ સારી માનવામાં આવતી નથી. આજે ફૂલેરા બીજ પણ છે.
ફેબ્રુઆરી 19મું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- માસ : ફાગણ
- પખવાડિયું શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિઃ શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
- યોગ: સિદ્ધિ
- નક્ષત્રઃ પૂર્વભાદ્રપદ
- કરણ: કૌલવ
- ચંદ્ર ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્ય રાશિ: કુંભ
- સૂર્યોદય: 6:57 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:13 PM
- ચંદ્રોદય: 7:54 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 8:11 PM
- રાહુ કાલ: 13:59 થી 15:24
- યમગંધા: 6:57 થી 8:21 PM
નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી
આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને પૂર્વભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કુંભ રાશિમાં 20 ડિગ્રીથી મીન રાશિમાં 3:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા રુદ્ર છે અને નક્ષત્ર ભગવાન ગુરુ છે. આ નક્ષત્ર ઝઘડા, કપટ અને સંઘર્ષનું આયોજન કરવા માટે, અથવા દુશ્મનોનો નાશ કરવા, જંતુનાશકોનો છંટકાવ કરવા, અગ્નિદાહ આપવા, કચરો બાળવા, વિનાશના કૃત્યો કરવા અથવા ક્રૂરતાના કૃત્યો માટે યોગ્ય છે. જોકે, તે શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે બપોરે 1:59 થી 3:24 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
