18 મે 2026નું પંચાંગ: સોમવારે શુભ મુહૂર્તમાં ભગવાન ભોલેનાથની પૂજા કરો, આશીર્વાદ મળશે
જ્યેષ્ઠ મહિના દરમિયાન શુક્લ પક્ષની દ્વિતીયા તિથિએ ચંદ્રના દર્શનનું અવલોકન કરો. તે ફાયદાકારક સાબિત થશે.
Published : May 18, 2026 at 7:07 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 18 મે, 2026, જ્યેષ્ઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષનો દ્વિતીયા (બીજો દિવસ) છે. આ દિવસના પ્રમુખ દેવતાઓ વિવદેવો છે. આ દિવસે ચંદ્રના દર્શન થવાને શુભ માનવામાં આવે છે. આ તિથિ લગ્ન, લગ્નની વીંટી ખરીદવા અને દેવતાઓની સ્થાપના માટે અનુકૂળ છે. જોકે, આ દિવસ કોઈપણ પ્રકારના મતભેદ કે વિવાદ માટે યોગ્ય માનવામાં આવતો નથી.
18 મે 2026નું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જ્યેષ્ઠા
- પક્ષ: શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
- દિવસ: સોમવાર
- તિથિ: શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
- યોગ: સુકર્મા
- નક્ષત્ર: રોહિણી
- કરણ: બાલવ
- ચંદ્ર રાશિ: વૃષભ (વૃષભ)
- સૂર્ય રાશિ: વૃષભ (વૃષભ)
- સૂર્યોદય: 05:28:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 07:07:00
- ચંદ્રોદય: સવારે 06:27
- ચંદ્રાસ્ત: 09:09 PM (21:09)
- રાહુકાલ: સવારે 07:10 થી 08:52 સુધી
- યમગંડા: સવારે 10:35 થી ૧૨:૧૭ બપોરે
આજનો નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર વૃષભ અને રોહિણી નક્ષત્રમાં સ્થિત થશે. રોહિણીને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર વૃષભ રાશિની અંદર 10 ડિગ્રીથી 23 ડિગ્રી 20 મિનિટ સુધી ફેલાયેલું છે. તે સ્થિર પ્રકૃતિનું નક્ષત્ર છે. તેના પ્રમુખ દેવતા ભગવાન બ્રહ્મા છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ ચંદ્ર છે. આજનો દિવસ સુખ, સમૃદ્ધિ અને આકર્ષણનો સંકેત આપે છે. ચંદ્રના પ્રભાવ હેઠળ, માનસિક શાંતિ અને ભાવનાત્મક સંતુલનની ભાવના પ્રવર્તશે, જેનાથી વ્યક્તિના પ્રયત્નોમાં સફળતા માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ બનશે. કારણ કે આ એક શુભ અને સ્થિર નક્ષત્ર છે, તેને નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા, રોકાણ કરવા અને સંબંધોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અનુકૂળ સમય માનવામાં આવે છે.
આજ માટે અશુભ સમય
આજે, રાહુકાલ સમયગાળો સવારે ૦૭:૧૦ થી ૦૮:૫૨ સુધી રહેશે. તેથી, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન તે કરવાનું ટાળવું સલાહભર્યું છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ તરીકે ઓળખાતા સમયગાળાને પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો: