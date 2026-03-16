16 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: ચૈત્ર કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી, શુભ કાર્યો માટે યોજના બનાવો

આજે ચંદ્ર મકર રાશિ અને શ્રવણ નક્ષત્રમાં રહેશે. આજે સોમ પ્રદોષ વ્રત પણ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 16, 2026 at 7:12 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, ૧૬ માર્ચ, ૨૦૨૬, ચૈત્ર મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી (ક્ષય તબક્કાનો બારમો ચંદ્ર દિવસ) છે. આ તિથિ (ચંદ્ર દિવસ) શુભ ગ્રહ શુક્ર દ્વારા સંચાલિત થાય છે. આ દિવસ દાન અને દાનના કાર્યો કરવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. શુભ કાર્યોનું આયોજન અને શરૂઆત કરવા માટે આ એક આદર્શ દિવસ છે. આજે પાપમોચની એકાદશી માટે પરાણ (વ્રત તોડવાનું) છે. વધુમાં, આજનો દિવસ સોમ પ્રદોષ વ્રત તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે.

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: ચૈત્ર
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
  • દિવસ: સોમવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
  • યોગ: શિવ
  • નક્ષત્ર: શ્રવણ
  • કરણ: તૈતિલા
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: મકર
  • સૂર્ય ચિહ્ન: મીન
  • સૂર્યોદય: સવારે 06:30
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 06:30
  • ચંદ્રોદય: 05:20 AM (માર્ચ 17)
  • મૂનસેટ: 03:54 PM
  • રાહુકાલ: સવારે 08:00 થી 09:30 સુધી
  • યમગાંડા: સવારે 11:00 થી બપોરે 12:30 સુધી

એક શુભ નક્ષત્ર મુસાફરી અને ખરીદી માટે

આજે, ચંદ્ર મકર રાશિ અને શ્રવણ નક્ષત્રમાં સ્થિત થશે. આ નક્ષત્ર મકર રાશિમાં 10 ડિગ્રીથી 23 ડિગ્રી 20 મિનિટ સુધી ફેલાયેલું છે, તેના પ્રમુખ દેવતા હરિ (ભગવાન વિષ્ણુ) છે, અને નક્ષત્ર પોતે ચંદ્ર દ્વારા શાસિત છે. "ગતિશીલ" અથવા "જંગમ" તારા (ચાર નક્ષત્ર) તરીકે વર્ગીકૃત, તે મુસાફરી, વાહન ચલાવવા, બાગકામ, શોભાયાત્રામાં ભાગ લેવા, મિત્રોને મળવા, ખરીદી કરવા અને કામચલાઉ અથવા ક્ષણિક પ્રકૃતિના કોઈપણ કાર્યો કરવા જેવી પ્રવૃત્તિઓ માટે ખૂબ જ યોગ્ય છે.

દિવસ માટે અશુભ સમય

આજે, રાહુકાલ સમયગાળો સવારે 08:00 થી સવારે 09:30 સુધી રહેશે. પરિણામે, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમય સ્લોટને સખત રીતે ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમયગાળા દરમિયાન મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો શરૂ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

