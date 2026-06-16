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16 જૂન 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે દેવતાઓની સ્થાપના કરો, આ દિવસ શુભ

આજે જ્યેષ્ઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષનો દ્વિતીયા તિથિ છે. આ દિવસની અધ્યક્ષતા વિવદેવ કરે છે.

16 જૂન 2026નું પંચાંગ
16 જૂન 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 6:57 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 16 જૂન, 2026, જ્યેષ્ઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષની દ્વિતીયા તિથિ છે. તેના પ્રમુખ દેવતા વિવદેવ છે. આ દિવસે ચંદ્રના દર્શન થવાને શુભ માનવામાં આવે છે. આ તિથિ લગ્ન, લગ્નની વીંટી ખરીદવા અને દેવતાઓના અભિષેક માટે અનુકૂળ છે. જોકે, કોઈપણ પ્રકારના સંઘર્ષ કે વિવાદ માટે આ દિવસ સારો માનવામાં આવતો નથી.

16 જૂન માટે પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: જ્યેષ્ઠ
  • પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
  • દિવસ: મંગળવાર
  • તિથિઃ શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
  • યોગ: વૃદ્ધિ
  • નક્ષત્ર: આર્દ્રા
  • કરણ: બાલાવ
  • ચંદ્ર રાશિ: મિથુન
  • સૂર્ય રાશિ: મિથુન
  • સૂર્યોદય: 05:21:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:21:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 06:19
  • ચંદ્રાસ્ત: 20:51
  • રાહુ કાલ: 15:51 થી 17:36
  • યમગંડા: 10:36 થી 12:21

આજનું નક્ષત્ર

આજે, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં અને આર્દ્રા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો અધિષ્ઠાત્રી દેવતા રુદ્ર છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે. આ નક્ષત્ર વ્યક્તિને જૂના વિચારો અને સંજોગોને પાછળ છોડીને નવી દિશામાં આગળ વધવાની પ્રેરણા આપે છે. આજનો દિવસ આત્મનિરીક્ષણ કરવા, અધૂરા કાર્યોનું આયોજન કરવા અને ધીરજપૂર્વક મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે યોગ્ય છે. લાગણીઓથી પ્રેરિત નિર્ણયો લેવાનું ટાળો અને સંયમ રાખો.

આજે અશુભ સમય

રાહુ કાળ આજે ૧૫:૫૧ થી ૧૭:૩૬ સુધી પ્રબળ રહેશે. તેથી, આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્યો કરવાનું ટાળવું શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહૂર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવું જોઈએ.

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