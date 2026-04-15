15 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: બુધવારે ગણપતિની કરો પૂજા, વિઘ્ન વગર તમામ કામ પૂર્ણ થશે
વૈશાખ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી તિથિ પર નંદીનો અધિકાર છે. જાણો રાહુકાળ અને શુભ સમય.
Published : April 15, 2026 at 7:50 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 15 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ (13મો ચંદ્ર દિવસ) છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના દિવ્ય વાહન નંદી દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે. યોગ અને ધ્યાન કરવા તેમજ ભૂતકાળના પાપોના પ્રાયશ્ચિત કાર્યો કરવા માટે આ દિવસ ઉત્તમ માનવામાં આવે છે.
પંચાંગ 15 એપ્રિલ માટે:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: વૈશાખ
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી
- દિવસ: બુધવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી
- યોગ: બ્રહ્મા
- નક્ષત્ર: પૂર્વા ભાદ્રપદ
- કરણ: ગાર
- ચંદ્ર રાશિ: કુંભ
- સૂર્ય રાશિ: મીન
- સૂર્યોદય: 05:56:00 AM
- સૂર્યાસ્ત:સાંજે 06:47:00
- ચંદ્રોદય: 29:12:35 (05:12:35 AM, બીજા દિવસે)
- ચંદ્રાસ્ત: 16:58:30 (04:58:30 બપોરે)
- રાહુ કાળ: બપોરે 12:21 થી 01:58
- યમગંડ: સવારે 07:32થી 09:08
આજનો નક્ષત્ર:
આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને પૂર્વ ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં સ્થિત હશે. આ નક્ષત્રનો અવકાશ કુંભ રાશિમાં ૨૦ ડિગ્રીથી મીન રાશિમાં ૩ ડિગ્રી અને ૨૦ મિનિટ સુધી વિસ્તર્યો છે. તેના પ્રમુખ દેવતા ભગવાન રુદ્ર છે, અને તેના ગ્રહ અધિપતિ ગુરુ છે. પરિણામે, આજનો દિવસ આધ્યાત્મિક શોધ, ઊંડા ચિંતન અને મહત્ત્વપૂર્ણ યોજનાઓ બનાવવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે ધીરજ અને સમજદારીથી લેવામાં આવેલા નિર્ણયો ભવિષ્યમાં ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
આજના અશુભ સમય:
આજે, રાહુ કાળ બપોરે 12:21 થી 01:58 સુધી રહેશે. તેથી, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ અથવા મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમય અંતરાલને સખત રીતે ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમયગાળા દરમિયાન નવા સાહસો શરૂ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
