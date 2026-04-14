ETV Bharat / spiritual

14 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: મંગળવારની તિથિ પર શુક્રનો અધિકાર, યોજનાઓ સફળ થશે

આજે વૈશાખ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. આ દિવસ શુભ કામ માટે સારો માનવામાં આવે છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 14, 2026 at 6:58 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 14 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ પર શુક્ર ગ્રહનું શાસન છે. આ દિવસ દાન આપવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે શુભ કાર્યોનું આયોજન કરવું જોઈએ.

14મી એપ્રિલ પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: વૈશાખ
  • પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
  • દિવસ: મંગળવાર
  • તિથિઃ કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
  • યોગ: શુક્લ
  • નક્ષત્રઃ શતભિષા
  • કરણ: કૌલવ
  • ચંદ્ર રાશિ: કુંભ
  • સૂર્ય રાશિ: મીન
  • સૂર્યોદય: 05:57:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 06:46:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 28:37:29
  • ચંદ્રાસ્ત: 16:00:18
  • રાહુ કાલ: 15:34 થી 17:10
  • યમગંધા: 10:45 થી 12:21

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને શતભિષા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કુંભ રાશિમાં 6:40 થી 20:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા વરુણ છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી રાહુ છે. આ નક્ષત્રને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી, તેથી આજે મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો કાળજીપૂર્વક લેવા પડશે. બિનજરૂરી દલીલો, તણાવ અને ઉતાવળ ટાળવી વધુ ફાયદાકારક રહેશે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ આજે સાંજે 5:34 થી 6:10 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

PANCHANG
PANCHANG OF 14 APRIL 2026
PLANS SUCCESSFUL
TODAY PANCHANG
PANCHANG OF 14 APRIL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.