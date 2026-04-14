14 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: મંગળવારની તિથિ પર શુક્રનો અધિકાર, યોજનાઓ સફળ થશે
આજે વૈશાખ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. આ દિવસ શુભ કામ માટે સારો માનવામાં આવે છે.
Published : April 14, 2026 at 6:58 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 14 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ પર શુક્ર ગ્રહનું શાસન છે. આ દિવસ દાન આપવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે શુભ કાર્યોનું આયોજન કરવું જોઈએ.
14મી એપ્રિલ પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: વૈશાખ
- પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
- દિવસ: મંગળવાર
- તિથિઃ કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
- યોગ: શુક્લ
- નક્ષત્રઃ શતભિષા
- કરણ: કૌલવ
- ચંદ્ર રાશિ: કુંભ
- સૂર્ય રાશિ: મીન
- સૂર્યોદય: 05:57:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 06:46:00 PM
- ચંદ્રોદય: 28:37:29
- ચંદ્રાસ્ત: 16:00:18
- રાહુ કાલ: 15:34 થી 17:10
- યમગંધા: 10:45 થી 12:21
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને શતભિષા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કુંભ રાશિમાં 6:40 થી 20:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા વરુણ છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી રાહુ છે. આ નક્ષત્રને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી, તેથી આજે મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો કાળજીપૂર્વક લેવા પડશે. બિનજરૂરી દલીલો, તણાવ અને ઉતાવળ ટાળવી વધુ ફાયદાકારક રહેશે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે સાંજે 5:34 થી 6:10 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો: