13 મે 2026નું પંચાંગ: બુધવારે શુભ કાર્યોનું આયોજન કરવા માટે સારો દિવસ, જાણો અશુભ સમય

આ તિથિ પર શુભ ગ્રહ શુક્રનો અધિકાર છે. આ દિવસ દાન અને દાનના કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 13, 2026 at 7:35 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 13 મે, 2026, જ્યેષ્ઠ મહિના દરમિયાન કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી તિથિ (ચંદ્ર દિવસ) છે. આ તિથિ શુભ ગ્રહ, શુક્ર દ્વારા સંચાલિત થાય છે. આ દિવસ દાન અને દાનના કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. શુભ કાર્યોની યોજના બનાવવા અને શરૂ કરવા માટે આ એક આદર્શ દિવસ છે.

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: જ્યેષ્ઠા
  • ચંદ્ર પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ એકાદશી
  • દિવસ: બુધવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ એકાદશી
  • યોગ: વિષ્કુંભ
  • નક્ષત્રઃ ઉત્તરાભાદ્રપદ
  • કરણ: બાલાવ
  • ચંદ્ર રાશિ: મીન
  • સૂર્ય રાશિ: મેષ
  • સૂર્યોદય: 05:31:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:04:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 03:24 AM (મે 14)
  • ચંદ્રાસ્ત: 03:19 PM
  • રાહુકાલ: બપોરે 12:17 થી 01:59 સુધી
  • યમગાંડા: સવારે 07:12 થી 08:54 સુધી

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્રમાં સ્થિત થશે મીન રાશિ અને ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્ર. આ નક્ષત્રનો અવકાશ કુંભ રાશિમાં 20 ડિગ્રીથી મીન રાશિમાં 3 ડિગ્રી અને 20 મિનિટ સુધી વિસ્તરે છે. તેના પ્રમુખ દેવતા રુદ્ર છે, અને તેના ગ્રહોના સ્વામી (નક્ષત્ર સ્વામી) ગુરુ છે. આજનું આકાશી સંરેખણ શાંતિ, ધૈર્ય અને ઊંડા ચિંતનનો સમય દર્શાવે છે. ગુરુના પ્રભાવ હેઠળ, જ્ઞાન, સમજણ અને આધ્યાત્મિકતામાં વૃદ્ધિ માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ છે. વધુમાં, રુદ્રનો પ્રભાવ આંતરિક શક્તિને વધારશે, જેનાથી વ્યક્તિની પડકારજનક પરિસ્થિતિઓને અસરકારક રીતે પાર પાડવા અને હેન્ડલ કરવાની ક્ષમતા મજબૂત થશે.

આજ માટે અશુભ સમય

આજે, રાહુકાલ કાળ બપોરે 12:17 થી 01:59 વાગ્યા સુધી રહેશે. પરિણામે, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમય અંતરાલને સખત રીતે ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહૂર્ત અને વર્જ્યમ તરીકે નિયુક્ત સમયગાળા દરમિયાન મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો શરૂ કરવાનું પણ ટાળવું જોઈએ.

