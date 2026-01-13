ETV Bharat / spiritual

13 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે દેવગુરુ બૃહસ્પતિનો અધિકાર, જાણો શુભ મુહૂર્ત

માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષનો દસમો દિવસ તમામ પ્રકારના શુભ કાર્યો માટે શુભ છે. જાણો ગ્રહ-નક્ષત્રની ચાલ

મંગળવાર 13 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ
મંગળવાર 13 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 13, 2026 at 7:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે, 13 જાન્યુઆરી, 2026, મંગળવાર માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દશમી તિથિ છે. આ દિવસે દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ અને ધર્મના દેવતાનો અધિકાર છે. આ દિવસ કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે અથવા મહત્ત્વપૂર્ણ લોકોને મળવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

13 જાન્યુઆરીનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: માઘ
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
  • દિવસ: મંગળવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
  • યોગ: શૂલ
  • નક્ષત્ર: વિશાખા
  • કરણ: વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ: તુલા
  • સૂર્ય રાશિ : ધનરાશિ
  • સૂર્યોદય: 7:16 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 5:43 PM
  • ચંદ્રોદય: 3:30 AM (જાન્યુઆરી 14)
  • ચંદ્રાસ્ત: 1:10 PM
  • રાહુકાલ: 15:06 થી 16:25
  • યમગંધા: 11:11 થી 12:30

દૈનિક મહત્વની પ્રવૃત્તિઓ માટે યોગ્ય નક્ષત્રો

આજે ચંદ્ર તુલા રાશિ અને વિશાખા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 20 ડિગ્રી તુલા રાશિથી 3:20 ડિગ્રી વૃશ્ચિક રાશિ સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ ગુરુ છે અને તેનો દેવતા સત્રાગ્નિ છે, જેને ઇન્દ્રગ્નિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર મિશ્ર પ્રકૃતિનું છે. તે નિયમિત કર્તવ્યોના પાલન માટે, પોતાની વ્યાવસાયિક જવાબદારીઓ સોંપવા, ઘરકામ અને રોજિંદા મહત્વની કોઈપણ પ્રવૃત્તિ માટે યોગ્ય છે.

આજનો નિષેધ સમય

આજે રાહુકાલ 15:06 થી 16:25 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

PANCHANG FOR JANUARY 13
DEVGURU BRIHASPATI
PANCHANG
PANCHANG OF 13 JANUARY 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.