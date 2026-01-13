13 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે દેવગુરુ બૃહસ્પતિનો અધિકાર, જાણો શુભ મુહૂર્ત
માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષનો દસમો દિવસ તમામ પ્રકારના શુભ કાર્યો માટે શુભ છે. જાણો ગ્રહ-નક્ષત્રની ચાલ
Published : January 13, 2026 at 7:32 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, 13 જાન્યુઆરી, 2026, મંગળવાર માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દશમી તિથિ છે. આ દિવસે દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ અને ધર્મના દેવતાનો અધિકાર છે. આ દિવસ કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે અથવા મહત્ત્વપૂર્ણ લોકોને મળવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
13 જાન્યુઆરીનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: માઘ
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
- દિવસ: મંગળવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
- યોગ: શૂલ
- નક્ષત્ર: વિશાખા
- કરણ: વિષ્ટિ
- ચંદ્ર રાશિ: તુલા
- સૂર્ય રાશિ : ધનરાશિ
- સૂર્યોદય: 7:16 AM
- સૂર્યાસ્ત: 5:43 PM
- ચંદ્રોદય: 3:30 AM (જાન્યુઆરી 14)
- ચંદ્રાસ્ત: 1:10 PM
- રાહુકાલ: 15:06 થી 16:25
- યમગંધા: 11:11 થી 12:30
દૈનિક મહત્વની પ્રવૃત્તિઓ માટે યોગ્ય નક્ષત્રો
આજે ચંદ્ર તુલા રાશિ અને વિશાખા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 20 ડિગ્રી તુલા રાશિથી 3:20 ડિગ્રી વૃશ્ચિક રાશિ સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ ગુરુ છે અને તેનો દેવતા સત્રાગ્નિ છે, જેને ઇન્દ્રગ્નિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર મિશ્ર પ્રકૃતિનું છે. તે નિયમિત કર્તવ્યોના પાલન માટે, પોતાની વ્યાવસાયિક જવાબદારીઓ સોંપવા, ઘરકામ અને રોજિંદા મહત્વની કોઈપણ પ્રવૃત્તિ માટે યોગ્ય છે.
આજનો નિષેધ સમય
આજે રાહુકાલ 15:06 થી 16:25 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
