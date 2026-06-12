ETV Bharat / spiritual

12 જૂન 2026નું પંચાંગ: શુક્રવારે શુભ મુહૂર્તમાં દેવી લક્ષ્મીની કરો પૂજા, આશીર્વાદ મળશે

આજે જ્યેષ્ઠ મહિનાનો 12મો દિવસ છે. રાહુકાલથી સાવધાન રહો.

12 જૂન 2026નું પંચાંગ
12 જૂન 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 6:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 12 જૂન, 2026, જ્યેષ્ઠ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ શુભ ગ્રહ શુક્ર દ્વારા શાસિત છે. આ દિવસ દાન આપવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે શુભ કાર્યોનું આયોજન કરવું જોઈએ.

12મી જૂન પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: જ્યેષ્ઠા (અધિક)
  • પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
  • દિવસ: શુક્રવાર
  • તિથિઃ કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
  • યોગ: અતિગંદ
  • નક્ષત્ર: અશ્વિની
  • કરણ: કૌલવ
  • ચંદ્ર રાશિ: મેષ
  • સૂર્ય રાશિ: વૃષભ
  • સૂર્યોદય: 05:21:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:20:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 03:15 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 16:18 PM
  • રાહુ કાલ: સવારે 10:36 થી બપોરે 12:21 સુધી
  • યમગંડ: 15:50 PM થી 17:35 PM

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મેષ અને અશ્વિની નક્ષત્રમાં રહેશે. અશ્વિની નક્ષત્રની ગણતરીમાં પ્રથમ નક્ષત્ર છે. તે મેષ રાશિમાં 0 થી 13.2 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અશ્વિની કુમારો છે, જે દેવતાઓના ચિકિત્સકો તરીકે પ્રખ્યાત જોડિયા દેવતાઓ છે. તેનો શાસક ગ્રહ કેતુ છે. અશ્વિની નક્ષત્રને નવી શરૂઆત, તીવ્ર ઉર્જા, ઉપચાર અને ઝડપી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર ઉત્સાહ, હિંમત અને કાર્યોને ઝડપી બનાવવાની જરૂરિયાતને પ્રેરણા આપે છે. નવા સાહસો શરૂ કરવા, સકારાત્મક ફેરફારો લાવવા અને આત્મવિશ્વાસ સાથે તમારા લક્ષ્યો તરફ આગળ વધવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ રહેશે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે બપોરે 10:36 થી 12:21 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

TODAY PANCHANG
PANCHANG OF 12 JUNE 2026
GODDESS LAKSHMI
PANCHANG
PANCHANG OF 12 JUNE 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.