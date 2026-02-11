ETV Bharat / spiritual

11 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ: બુધવારે અમૃત અને સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગની યોજનાઓ બનાવો, સફળ થશો

ફાગણના કૃષ્ણ પક્ષનો નવમો દિવસ શુભ કાર્યો માટે યોગ્ય નથી. આ દિવસે કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ ટાળો.

બુધવાર 11 ફેબ્રુઆરી 2011
બુધવાર 11 ફેબ્રુઆરી 2011 (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 11, 2026 at 7:08 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 11 ફેબ્રુઆરી, 2026, ફાગણ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષનો નવમો દિવસ છે. આ દિવસે મૃત્યુના દેવતા યમ અને દેવી દુર્ગાનું શાસન છે. આ દિવસે કોઈ શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. જોકે, વિરોધીઓને જીતવા માટે આ દિવસે નવી યોજનાઓ બનાવી શકાય છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગ બની રહ્યા છે.

11 ફેબ્રુઆરી પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • માસ : ફાગણ
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
  • દિવસ: બુધવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ નવમી
  • યોગ: વ્યાઘાત
  • નક્ષત્ર: અનુરાધા
  • કરણ: ગર
  • ચંદ્ર રાશિ: વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ: મકર
  • સૂર્યોદય: 7:04 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:07 PM
  • ચંદ્રોદય: મોડી રાત્રે 3:11 AM (ફેબ્રુઆરી 12)
  • ચંદ્રાસ્ત: 12:22 PM
  • રાહુ કાલ: 12:35 થી 13:58
  • યમગંધા: 8:27 થી 9:49

કૃષિ કાર્ય અને પ્રવાસ માટે નક્ષત્ર શુભ છે

આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક અને અનુરાધા નક્ષત્રમાં રહેશે. વૃશ્ચિક રાશિમાં આ નક્ષત્ર 3:20 થી 16:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શનિ છે અને તેના દેવતા મિત્ર દેવ છે, જે 12 આદિત્યોમાંના એક છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર લલિત કલા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, રોમાંસ કરવા, નવા કપડાં પહેરવા, લગ્નમાં ભાગ લેવા, ગાયન, સરઘસ વગેરે માટે તેમજ કૃષિ કાર્ય અને મુસાફરી માટે શુભ છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે 12:35 થી 1:58 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

PANCHANG OF FEBRUARY 11
PANCHANG
AMRIT AND SARVARTHA SIDDHI YOGA
PANCHANG 11 FEBRUARY
PANCHANG OF FEBRUARY 11 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.