10 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: રવિ યોગમાં મંગળવારે શીતળા સપ્તમી ઉજવો, આશીર્વાદ મળશે

ચૈત્ર કૃષ્ણ પક્ષની સપ્તમી તિથિ શુભ નથી હોતી, આ કારણે કોઇ રીતના શુભ કાર્યોથી બચવું જોઇએ.

10 માર્ચ 2026નું પંચાંગ
10 માર્ચ 2026નું પંચાંગ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 10, 2026 at 7:03 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 10 માર્ચ, 2026, ચૈત્ર મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની સપ્તમી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન ઇન્દ્ર અને મહાન ઋષિઓનું શાસન છે. જોકે, આ દિવસે કોઈપણ શુભ કાર્ય મુલતવી રાખવું જોઈએ. જીવનમાં આવતા અવરોધોને દૂર કરવા માટે આયોજન કરવા માટે આ દિવસ સારો છે. આજે શીતળા સપ્તમી છે. આજે રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

10 માર્ચનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • માસ: ચૈત્ર
  • પખવાડિયું કૃષ્ણ પક્ષ સપ્તમી
  • દિવસ: મંગળવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ સપ્તમી
  • યોગ: હર્ષના
  • નક્ષત્ર: અનુરાધા
  • કરણ: વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ: કુંભ
  • સૂર્યોદય: 06:37 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 06:26 AM
  • ચંદ્રોદય: મોડી રાત્રે 01:01 AM (11મી માર્ચ)
  • ચંદ્રાસ્ત: 10:21 AM
  • રાહુ કાલ: 15:29 થી 16:57
  • યમગંધા: 11:03 થી 12:32 AM

કૃષિ કાર્ય અને પ્રવાસ માટે શુભ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને અનુરાધા નક્ષત્રમાં રહેશે. વૃશ્ચિક રાશિમાં આ નક્ષત્ર 3:20 થી 16:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ શનિ છે અને તેના દેવતા મિત્ર દેવ છે, જે ૧૨ આદિત્યોમાંના એક છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર લલિત કલા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, રોમાંસ કરવા, નવા કપડાં પહેરવા, લગ્નમાં ભાગ લેવા, ગાયન, સરઘસ વગેરે માટે તેમજ કૃષિ કાર્ય અને મુસાફરી માટે શુભ છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે સાંજે 5:29 થી 6:57 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

સંપાદકની પસંદ

