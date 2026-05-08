8 મે, 2026 માટે પંચાંગ: શુક્રવારે શુભ કાર્યો મુલતવી રાખશો નહીં; શુભ સમયે પૂજા કરો
ભગવાન ઇન્દ્ર જેઠ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા) ના છઠ્ઠા દિવસે શાસન કરે છે. વધુ જાણો.
Published : May 8, 2026 at 8:02 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 8 મે, 2026, જેઠ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન ઇન્દ્ર અને મહાન ઋષિઓનું શાસન છે. જોકે, આ દિવસે કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જીવનમાં આવતા અવરોધોને દૂર કરવા માટે આયોજન કરવા માટે આ દિવસ સારો છે.
8મી મે પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જેઠ
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી
- દિવસ: શુક્રવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી
- યોગ: શુભ
- નક્ષત્ર: ઉત્તરાષાદ
- કરણ: વણીજ
- ચંદ્ર રાશિ: મકર
- સૂર્ય રાશિ: મેષ
- સૂર્યોદય: 05:34:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:01:00 PM
- ચંદ્રોદય: 00:44,
- ચંદ્રાસ્ત: 10:24
- રાહુ કાલ: 10:37 થી 12:17
- યમગંધા: 15:39 થી 17:20
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને ઉત્તરાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 6:40 થી મકર રાશિમાં 10:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો અધિપતિ સૂર્ય છે. આ નક્ષત્ર સ્થિર સ્વભાવનું છે, તેના દેવતા વિશ્વદેવ છે. આજનો દિવસ સ્થિરતા, જવાબદારી અને લક્ષ્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો સંકેત આપે છે. સૂર્યનો પ્રભાવ આત્મવિશ્વાસ અને નેતૃત્વ ક્ષમતાઓમાં વધારો કરશે, જેનાથી કાર્યમાં પ્રગતિની શક્યતા સર્જાશે. આ નક્ષત્ર સ્થિર નક્ષત્ર હોવાથી, લાંબા ગાળાની યોજનાઓ અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો માટે અનુકૂળ સમય માનવામાં આવે છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે 10:37 થી 12:17 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.