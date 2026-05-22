22 મે, 2026 પંચાંગ: શુક્રવારે જમીન સંબંધિત કાર્ય પૂર્ણ કરો; આ દિવસ ખૂબ જ શુભ છે
ભગવાન મુરુગન (કાર્તિકેય) જેઠ મહિનાની શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી તિથિના અધિપતિ છે. વિગતવાર વાંચો.
Published : May 22, 2026 at 7:14 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 22મે, 2026, જેઠ મહિનાની શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી તિથિ છે. ભગવાન મુરુગન (કાર્તિકેય) આ તિથિના અધિપતિ છે. મિલકત અથવા નવા ઘરેણાં ખરીદવા માટે આ તિથિ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.
મે 22મી પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: જેઠ
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી
- દિવસ: શુક્રવાર
- તિથિઃ શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી
- યોગ: વૃદ્ધિ
- નક્ષત્ર: આશ્લેષા
- કરણ: તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશિ: કર્ક
- સૂર્ય ચિહ્ન: વૃષભ
- સૂર્યોદય: 05:26:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:10:00 PM
- ચંદ્રોદય: 11:01 AM
- મૂનસેટ: 00:32, મે 23
- રાહુકાલ: 10:35 થી 12:18 PM
- યમગંધા: 15:44 થી 17:27 PM
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર કર્ક અને આશ્લેષ નક્ષત્રમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં આશ્લેષા નક્ષત્ર 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધીનો હોય છે. તેનો દેવતા સર્પ છે, અને શાસક ગ્રહ બુધ છે. આ નક્ષત્ર શુભ માનવામાં આવતું નથી. આજનો દિવસ માનસિક મૂંઝવણ અને સંવેદનશીલતા દર્શાવે છે. બુધનો પ્રભાવ વિચારશીલતાને સક્રિય રાખશે, પરંતુ મૂંઝવણ અને શંકા પણ ઊભી થઈ શકે છે. આ નક્ષત્રને અશુભ માનવામાં આવે છે, તેથી વિવાદો ટાળવા અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો મુલતવી રાખવા શ્રેષ્ઠ છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે બપોરે 10:35 થી 12:18 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.