2 મે, 2026 પંચાંગ: શનિવારની પ્રતિપદા તિથિએ શુભ કાર્યો ટાળો

મા દુર્ગા જેઠ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિનું શાસન કરે છે. રાહુકાલ અને શુભ સમય વિશે જાણો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 2, 2026 at 7:15 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, 2 મે, 2026, શનિવાર, જેઠ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ છે. આ દિવસ દેવી દુર્ગા દ્વારા શાસિત છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને તબીબી કાર્યનું આયોજન કરવા માટે આ એક સારો દિવસ છે. અન્ય કોઈપણ મોટા શુભ કાર્ય ટાળો.

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: જ્યેષ્ઠા
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
  • દિવસ: શનિવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
  • યોગ: વ્યતિપાત
  • નક્ષત્ર: વિશાખા
  • કરણ: બલવા
  • ચંદ્ર રાશિ: તુલા
  • સૂર્ય રાશિ: મેષ
  • સૂર્યોદય: 05:39:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 06:57:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 19:50 PM
  • મૂનસેટ: કોઈ મૂનસેટ નથી
  • રાહુ કાલ: 08:59 થી 10:38 AM
  • યમગંધા: 13:58 થી 15:38 PM

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને વિશાખા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 20 ડિગ્રી તુલાથી 3:20 ડિગ્રી વૃશ્ચિક રાશિ સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ ગુરુ છે, અને તેના દેવતા સત્રગ્નિ છે - જેને ઈન્દ્રગ્નિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આજનો દિવસ ધ્યેય સિદ્ધિ અને દૃઢ નિશ્ચય દર્શાવે છે. યોજનાઓને આગળ વધારવા અને સખત મહેનત દ્વારા સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આ સમય અનુકૂળ છે. ગુરુનો પ્રભાવ જ્ઞાન, વિસ્તરણ અને યોગ્ય માર્ગદર્શન મેળવવાની તકો ઉભી કરી રહ્યો છે. ઇન્દ્રાગ્નિનો પ્રભાવ ઉર્જા અને ઉત્સાહ લાવશે, પરંતુ સંતુલન જાળવવું જરૂરી રહેશે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ આજે સવારે 8:59 થી 10:37 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

