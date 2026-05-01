1 મે, 2026 પંચાંગ: શુક્રવાર આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે ખૂબ જ શુભ છે, તકનો લાભ લો
જેઠ મહિનાની પૂર્ણિમા તિથિ પર દેવીઓ લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને પાર્વતીની પૂજા કરો; તેનાથી ખૂબ જ લાભ થશે.
Published : May 1, 2026 at 7:14 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 1 મે, 2026, જેઠ મહિનાની પૂર્ણિમા તિથિ (પૂર્ણિમા દિવસ) છે. આ શુભ દિવસે, દેવીઓ લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને પાર્વતીની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ દિવસ તમામ પ્રકારની શુભ ઇચ્છાઓ અને આકાંક્ષાઓ વ્યક્ત કરવા માટે આદર્શ છે. શુભ વિધિઓ કરવા અને આધ્યાત્મિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.
1 મે પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો (માસ): જ્યેષ્ઠા
- ચંદ્ર તબક્કો (પક્ષ): પૂર્ણિમા
- દિવસ: શુક્રવાર
- તિથિ: પૂર્ણિમા
- યોગ: સિદ્ધિ
- નક્ષત્રઃ સ્વાતિ
- કરણઃ વિષ્ટિ
- ચંદ્ર રાશિ (ચંદ્ર રાશી): તુલા
- સૂર્ય રાશિ (સૂર્ય રાશી): મેષ
- સૂર્યોદય: 05:40:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 06:57:00 PM
- ચંદ્રોદય: 18:52
- મૂનસેટ: 05:32
- રાહુકાલ: 10:39 થી 12:18
- યમાગંડા: 15:37 થી 17:17
આજનું નક્ષત્ર:
આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિમાં 6°40' થી 20°00' સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે, અને તેનો પ્રમુખ દેવતા વાયુ (પવન દેવતા) છે. ક્ષણિક પ્રકૃતિનો નક્ષત્ર હોવાથી, તે પરિવર્તન અને નવી તકોનો દિવસ દર્શાવે છે. આ સમયગાળો નવા કાર્યો શરૂ કરવા અને પોતાના વિચારોને આગળ વધારવા માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. રાહુના પ્રભાવને કારણે, નિર્ણયો લેતી વખતે ધીરજ અને સમજદારી રાખવી જરૂરી છે. વધુમાં, ભગવાન વાયુના પ્રભાવ હેઠળ, વાતચીત, મુસાફરી અને નવા જોડાણોથી લાભ થવાની સંભાવના છે.
આજે માટે અશુભ સમય:
આજે, રાહુકાલ કાળ સવારે 10:39 થી બપોરે 12:18 સુધી રહેશે. પરિણામે, જો તમે કોઈ શુભ કાર્યો કરવાનો ઇરાદો ધરાવો છો, તો આ ચોક્કસ સમય અંતરાલને સખત રીતે ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહૂર્ત અને વર્જ્યમથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.