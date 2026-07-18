18 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ: શનિવાર શુભ કાર્યો માટે સારો દિવસ, તેનો લાભ લો
આજે અષાઢ મહિનાના શુક્લ પક્ષની પંચમી તિથિ છે. આ પંચમી તિથિની રક્ષક દેવી લલિતા ત્રિપુરા સુંદરી છે.
Published : July 18, 2026 at 7:34 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શનિવાર, 18 જુલાઈ, 2026, અષાઢ મહિનાના શુક્લ પક્ષની પંચમી તિથિ છે. આ પંચમી તિથિની રક્ષક દેવી લલિતા ત્રિપુરા સુંદરી છે. પંચાંગ અનુસાર, આ પંચમી તિથિ બધા શુભ કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. દિવસનો સારો ઉપયોગ કરો.
18 જુલાઈ માટે પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: અષાઢ
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ પંચમી
- દિવસ: શનિવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ પંચમી
- યોગ: વરિયાણ
- નક્ષત્રઃ પૂર્વા ફાલ્ગુની
- કરણ: બાવા
- ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
- સૂર્ય રાશિ: કર્ક
- સૂર્યોદય: 05:33:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:21:00 PM
- ચંદ્રોદય: 10:02 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 10:22 PM
- રાહુ કાલ: 09:00 થી 10:43 AM
- યમગંધા: 14:10 થી 15:54
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. સિંહ રાશિમાં આ નક્ષત્ર 13:20 થી 26:40 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા ભગવાન શિવ છે અને શાસક ગ્રહ શુક્ર છે. આ નક્ષત્રને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર ભગવાનની પૂજા કરવા, વૈભવી વસ્તુઓ ખરીદવા અને નવા કપડાં કે ઘરેણાં પહેરવા માટે શુભ છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે સવારે 9:00 થી 10:43 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.