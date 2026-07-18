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18 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ: શનિવાર શુભ કાર્યો માટે સારો દિવસ, તેનો લાભ લો

આજે અષાઢ મહિનાના શુક્લ પક્ષની પંચમી તિથિ છે. આ પંચમી તિથિની રક્ષક દેવી લલિતા ત્રિપુરા સુંદરી છે.

18 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ
18 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 7:34 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, શનિવાર, 18 જુલાઈ, 2026, અષાઢ મહિનાના શુક્લ પક્ષની પંચમી તિથિ છે. આ પંચમી તિથિની રક્ષક દેવી લલિતા ત્રિપુરા સુંદરી છે. પંચાંગ અનુસાર, આ પંચમી તિથિ બધા શુભ કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. દિવસનો સારો ઉપયોગ કરો.

18 જુલાઈ માટે પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: અષાઢ
  • પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ પંચમી
  • દિવસ: શનિવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ પંચમી
  • યોગ: વરિયાણ
  • નક્ષત્રઃ પૂર્વા ફાલ્ગુની
  • કરણ: બાવા
  • ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
  • સૂર્ય રાશિ: કર્ક
  • સૂર્યોદય: 05:33:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:21:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 10:02 AM
  • ચંદ્રાસ્ત: 10:22 PM
  • રાહુ કાલ: 09:00 થી 10:43 AM
  • યમગંધા: 14:10 થી 15:54

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. સિંહ રાશિમાં આ નક્ષત્ર 13:20 થી 26:40 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા ભગવાન શિવ છે અને શાસક ગ્રહ શુક્ર છે. આ નક્ષત્રને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર ભગવાનની પૂજા કરવા, વૈભવી વસ્તુઓ ખરીદવા અને નવા કપડાં કે ઘરેણાં પહેરવા માટે શુભ છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે સવારે 9:00 થી 10:43 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

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PANCHANG JULY 18 2026 SATURDAY
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JULY 18 2026 SATURDAY

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