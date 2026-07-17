17 જુલાઈ, 2026 પંચાંગ: શુક્રવાર ખૂબ જ શુભ દિવસ, વિવાદો અને કેસ ટાળો
આજે અષાઢ મહિનાની શુક્લ પક્ષ તૃતીયા તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવ અને તેમની પત્ની, દેવી ગૌરી દેવી દ્વારા સંચાલિત છે.
Published : July 17, 2026 at 7:21 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 17 જુલાઈ, 2026, અષાઢ મહિનાની શુક્લ પક્ષ તૃતીયા તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવ અને તેમની પત્ની, દેવી ગૌરી દેવી દ્વારા સંચાલિત છે. આ તિથિ ગૃહનિર્માણ, ગૃહ નિર્માણ અને કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તે વિવાદો અને મુકદ્દમા માટે અશુભ છે. આ દિવસે ઝઘડા અને મુકદ્દમા ટાળવા જોઈએ.
17 જુલાઈ માટે પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: અષાઢ
- પક્ષઃ શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
- દિવસ: શુક્રવાર
- તિથિઃ શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
- યોગ: વ્યતિપાત
- નક્ષત્ર: માઘ
- કરણ: ગર
- ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
- સૂર્ય રાશિ: કર્ક
- સૂર્યોદય: 05:32:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:21:00 PM
- ચંદ્રોદય: 09:02 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 09:49 PM
- રાહુકાલ: 10:43 થી 12:27 PM
- યમગંધા: 15:54 થી 17:38 PM
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને મઘ નક્ષત્રમાં રહેશે. સિંહ રાશિમાં આ નક્ષત્ર 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા પૂર્વજો છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી કેતુ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય, મુસાફરી, અથવા પૈસા ઉધાર લેવાનું કે ઉધાર આપવાનું ટાળવું જોઈએ. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દુશ્મનોનો નાશ કરવાની યોજના બનાવી શકાય છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાલ આજે 10:43 થી 12:27 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.