5 જાન્યુઆરી, 2026નું પંચાંગ: સોમવારે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પર ભોલેનાથની પૂજા કરવાથી લાભ થશે

માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (દ્વિતીયા)નો બીજો દિવસ તીર્થયાત્રા અને નવા મકાન બાંધકામ માટે શુભ છે.

સોમવાર 5 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ
સોમવાર 5 જાન્યુઆરી 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat)
Published : January 5, 2026 at 7:46 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, 5 જાન્યુઆરી, 2026, સોમવાર, માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (દ્વિતીયા)નો બીજો દિવસ છે. આ તિથિના દેવતા વાયુ છે, જે ધરતીના વાયુના દેવ છે. આ તિથિ નવા મકાન બાંધકામ અને તીર્થયાત્રાઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ બની રહ્યો છે.

5 જાન્યુઆરીનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: માઘ
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ દ્વિતિયા
  • દિવસ: સોમવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ દ્વિતિયા
  • યોગ: વિષ્કુંભ
  • નક્ષત્રઃ પુષ્ય
  • કરણ: ગર
  • ચંદ્ર રાશિ: કર્ક
  • સૂર્ય ચિહ્ન: ધનુરાશિ
  • સૂર્યોદય: 7:16 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 5:37 PM
  • ચંદ્રોદય: સાંજે 7:49
  • ચંદ્રાસ્ત: 8:56 AM
  • રાહુ કાલ: સવારે 8:33 થી સવારે 9:51 સુધી
  • યમગંધા: 11:09 AM થી 12:26 AM

આ નક્ષત્ર અભ્યાસ અને મુસાફરી શરૂ કરવા માટે શુભ

આજે ચંદ્ર કર્ક અને પુષ્ય નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કર્ક રાશિમાં 3:20 થી 16:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો સ્વામી દેવ ગુરુ છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ શનિ છે. કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે તે શ્રેષ્ઠ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. રમતગમત, વૈભવી વસ્તુઓનો આનંદ માણવા, વ્યવસાય શરૂ કરવા, કુશળ શ્રમ, તબીબી સારવાર, શિક્ષણ શરૂ કરવા, મુસાફરી કરવા, મિત્રોને મળવા, વસ્તુઓ ખરીદવા અને વેચવા, આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ, શણગાર અને લલિત કળા શીખવા માટે તે એક સારું નક્ષત્ર છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ આજે 8:33 થી 9:51 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

