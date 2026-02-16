ETV Bharat / spiritual

16 ફેબ્રુઆરી, 2026નું પંચાંગ: સોમવાર શિવ પૂજા અને ધ્યાન માટે સારી તિથિ

ફાગણ કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિએ લગ્ન કે શુભ સમારોહ ટાળવો જોઈએ.

16 ફેબ્રુઆરી, 2026નું પંચાંગ
16 ફેબ્રુઆરી, 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 16 ફેબ્રુઆરી, 2026, ફાગણ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ છે. ભગવાન રુદ્ર આ તિથિ પર શાસન કરે છે. આ દિવસ આધ્યાત્મિક સાધના, શિવ પૂજા અને સમસ્યાઓ દૂર કરવાની યોજના બનાવવા માટે સારો છે. જોકે, આ દિવસે લગ્ન કે શુભ સમારોહ ન કરવા જોઈએ. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

ફેબ્રુઆરી 16મું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો : ફાગણ
  • પખવાડિયું કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
  • દિવસ: સોમવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
  • યોગ: વરિયાણ
  • નક્ષત્ર: શ્રવણ
  • કરણ: શકુની
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: મકર
  • સૂર્ય રાશિ: કુંભ
  • સૂર્યોદય: 7:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:11 PM
  • ચંદ્રોદય: સવારે 6:50 (17મી ફેબ્રુઆરી)
  • ચંદ્રાસ્ત: 5:09 PM
  • રાહુ કાલ: સવારે 8:23 થી 9:47 સુધી
  • યમગંધા: 11:11 AM થી 12:35 PM

કામચલાઉ કામ માટે નક્ષત્ર યોગ્ય

આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને શ્રવણ નક્ષત્રમાં રહેશે. મકર રાશિમાં આ નક્ષત્ર 10 ડિગ્રીથી 23:20 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા હરિ છે, અને આ નક્ષત્ર ચંદ્ર દ્વારા શાસન કરે છે. આ એક ગતિશીલ તારો છે, અને તેનો ઉપયોગ મુસાફરી, વાહન ચલાવવા, બાગકામ, સરઘસમાં હાજરી આપવા, મિત્રોને મળવા, ખરીદી કરવા અને અન્ય કોઈપણ કામચલાઉ પ્રવૃત્તિઓ માટે થઈ શકે છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે સવારે 8:23 થી 9:47 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

