15 ફેબ્રુઆરી, 2026 માટે પંચાંગ: રવિવારે મહાશિવરાત્રિ પર સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, શુભ મુહૂર્ત વિશે જાણો

આ દિવસ યોગ અને ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવા તેમજ ભૂતકાળના પાપોના પ્રાયશ્ચિત માટે શુભ છે. આજે મહાશિવરાત્રી છે. સર્વાર્થ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

15 ફેબ્રુઆરી, 2026 માટે પંચાંગ
15 ફેબ્રુઆરી, 2026 માટે પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 15, 2026 at 7:05 AM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: આજે, રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરી, 2026, ફાગણ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષનો 13મો દિવસ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના વાહન નંદી દ્વારા શાસિત છે. આ દિવસ યોગ અને ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવા તેમજ ભૂતકાળના પાપોના પ્રાયશ્ચિત માટે શુભ છે. આજે મહાશિવરાત્રી છે. આજે સર્વાર્થ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

ફેબ્રુઆરી 15મી પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો : ફાગણ
  • પખવાડિયું: કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી
  • દિવસ: રવિવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી
  • યોગ: વ્યતિપાત
  • નક્ષત્ર: ઉત્તરાષાદ
  • કરણ: વણીજ
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: મકર
  • સૂર્ય રાશિ: કુંભ
  • સૂર્યોદય: 07:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 06:10 AM
  • ચંદ્રોદય: 6:15 AM (ફેબ્રુઆરી 16)
  • ચંદ્રાસ્ત: 04:08 PM
  • રાહુ કાલ: 16:46 થી 18:10
  • યમગંધા: 12:35 થી 13:59

નક્ષત્ર કામ માટે યોગ્ય છે જે સ્થાયી સફળતા લાવે છે

આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને ઉત્તરાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુરાશિમાં 26:40 થી મકર રાશિમાં 10:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો અધિપતિ સૂર્ય છે. આ નક્ષત્ર સ્થિર પ્રકૃતિનું છે, તેના દેવતા વિશ્વદેવ છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કૂવો ખોદવો, પાયો કે શહેર બનાવવું, ધાર્મિક વિધિઓ, રાજ્યાભિષેક, જમીન ખરીદવી, પુણ્ય કાર્યો, બીજ વાવવું, દેવતાઓની પૂજા કરવી, મંદિર બનાવવું, લગ્ન અથવા કાયમી સફળતાની જરૂર હોય તેવું કોઈપણ કાર્ય કરી શકાય છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે સાંજે 16:46 થી 18:10 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

