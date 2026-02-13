ETV Bharat / spiritual

13 ફેબ્રુઆરી, 2026 માટે પંચાંગ: શુક્રવારે વિજયા એકાદશી પર ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરો અને તમને ફળ મળશે

કુંભ સંક્રાંતિ ફાલ્ગુન મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી સાથે આવે છે. ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ગતિવિધિઓ વિશે વધુ જાણો.

13 ફેબ્રુઆરી, 2026 માટે પંચાંગ
13 ફેબ્રુઆરી, 2026 માટે પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 13 ફેબ્રુઆરી, 2026, ફાલ્ગુન મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી છે. ભગવાન વિષ્ણુ આ દિવસે શાસન કરે છે. આ દિવસ નવા ઘરેણાં ખરીદવા, ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવા અને ઉપવાસ કરવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ એકાદશીને વિજયા એકાદશી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કુંભ સંક્રાંતિ પણ આજે જ આવે છે.

13 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: ફાલ્ગુણ
  • પક્ષ: કાળા પખવાડિયાની એકાદશી
  • દિવસ: શુક્રવાર
  • તિથિ: કાળા પખવાડિયાની એકાદશી
  • યોગ: વજ્ર
  • નક્ષત્ર: મૂળ
  • કર્ણ: બલ્વ
  • ચંદ્ર રાશિ: ધનુ
  • સૂર્ય રાશિ: કુંભ
  • સૂર્યોદય: સવારે 7:02
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 6:09
  • ચંદ્રઉદય: સવારે 4:53 (14 ફેબ્રુઆરી)
  • ચંદ્રઆસ્ત: બપોરે 2:10
  • રાહુ કાળ: સવારે 11:12 થી બપોરે 12:35
  • યમગંધ: બપોરે 15:22 થી બપોરે 16:45

આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્યો ટાળો

આજે ચંદ્ર ધનુ અને મૂળ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુ રાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરિત છે. તેનો દેવતા નૈરિતિ છે અને શાસક ગ્રહ કેતુ છે. આ નક્ષત્ર બિલકુલ શુભ નથી. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન તોડફોડ, વિચ્છેદ અથવા તાંત્રિક વિધિ કરી શકાય છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે બપોરે 11:12 થી 12:35 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

