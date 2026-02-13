13 ફેબ્રુઆરી, 2026 માટે પંચાંગ: શુક્રવારે વિજયા એકાદશી પર ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરો અને તમને ફળ મળશે
કુંભ સંક્રાંતિ ફાલ્ગુન મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી સાથે આવે છે. ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ગતિવિધિઓ વિશે વધુ જાણો.
Published : February 13, 2026 at 7:02 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 13 ફેબ્રુઆરી, 2026, ફાલ્ગુન મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી છે. ભગવાન વિષ્ણુ આ દિવસે શાસન કરે છે. આ દિવસ નવા ઘરેણાં ખરીદવા, ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવા અને ઉપવાસ કરવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ એકાદશીને વિજયા એકાદશી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કુંભ સંક્રાંતિ પણ આજે જ આવે છે.
13 ફેબ્રુઆરી, 2026 પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: ફાલ્ગુણ
- પક્ષ: કાળા પખવાડિયાની એકાદશી
- દિવસ: શુક્રવાર
- તિથિ: કાળા પખવાડિયાની એકાદશી
- યોગ: વજ્ર
- નક્ષત્ર: મૂળ
- કર્ણ: બલ્વ
- ચંદ્ર રાશિ: ધનુ
- સૂર્ય રાશિ: કુંભ
- સૂર્યોદય: સવારે 7:02
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 6:09
- ચંદ્રઉદય: સવારે 4:53 (14 ફેબ્રુઆરી)
- ચંદ્રઆસ્ત: બપોરે 2:10
- રાહુ કાળ: સવારે 11:12 થી બપોરે 12:35
- યમગંધ: બપોરે 15:22 થી બપોરે 16:45
આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્યો ટાળો
આજે ચંદ્ર ધનુ અને મૂળ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુ રાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરિત છે. તેનો દેવતા નૈરિતિ છે અને શાસક ગ્રહ કેતુ છે. આ નક્ષત્ર બિલકુલ શુભ નથી. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન તોડફોડ, વિચ્છેદ અથવા તાંત્રિક વિધિ કરી શકાય છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે બપોરે 11:12 થી 12:35 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો: