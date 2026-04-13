13 એપ્રિલ, 2026 માટે પંચાંગ: વરૂથિની એકાદશી પર ભગવાન વિષ્ણુનો અધિકાર, પૂજા કરવાથી ફળ મળશે

આજે 07:34થી 09:10 વાગ્યા સુધી રાહુકાળ રહેશે. એવામાં કોઇ શુભ કામ કરવું હોય તો આ સમયથી બચવું સારૂ રહેશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 13, 2026 at 7:06 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 13 એપ્રિલ, 2026, વૈશાખ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા શાસિત છે. આ દિવસ નવા ઘરેણાં ખરીદવા, ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવા અને ઉપવાસ કરવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

13 એપ્રિલનું પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: વૈશાખ
  • પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી
  • દિવસ: સોમવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી
  • યોગ: શુભ
  • નક્ષત્રઃ ધનિષ્ઠા
  • કરણ : બવ
  • ચંદ્ર રાશિ: કુંભ
  • સૂર્ય રાશિ: મીન
  • સૂર્યોદય: 05:58:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 06:46:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 28:03:06
  • ચંદ્રાસ્ત:: 15:03:16
  • રાહુ કાલ: 07:34 થી 09:10
  • યમગંધા: 10:46 થી 12:22

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મકર રાશિમાં 23:20 થી કુંભ રાશિમાં 6:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો દેવતા અષ્ટાવસુ છે, અને આ નક્ષત્ર મંગળ દ્વારા શાસિત છે. તેથી, આજનો દિવસ સક્રિય કાર્ય અને પ્રગતિ માટે અનુકૂળ ગણી શકાય. નવા સંપર્કો બનાવવા, સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવા અને યોજનાઓ આગળ વધારવાની તકો ઊભી થઈ શકે છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે સવારે 7:34 થી 9:10 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

