9 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: સોમવારની તિથિ પર મંગળનું શાસન, તબીબી કાર્યો માટે સારો દિવસ
ચૈત્ર કૃષ્ણ પક્ષની ષષ્ઠી તિથિ પર રિયલ એસ્ટેટ સાથે જોડાયેલા કાર્યોને કરો, લાભ થશે.
Published : March 9, 2026 at 7:04 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 9 માર્ચ, 2026, ચૈત્ર મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષનો છઠ્ઠો દિવસ છે. આ તિથિના મંગળ સ્વામી છે. આ તિથિ તબીબી કાર્ય અથવા નવી દવા શરૂ કરવા માટે, તેમજ સ્થાવર મિલકત સંબંધિત કાર્ય માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ બની રહ્યો છે.
માર્ચ 9મી પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: ચૈત્ર
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી
- દિવસ: સોમવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી
- યોગ: વ્યાઘાત
- નક્ષત્ર: વિશાખા
- કરણ: ગર
- ચંદ્ર રાશિ: તુલા
- સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્યોદય: 6:38 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:25 PM
- ચંદ્રોદય: 12:05 AM (10મી માર્ચ)
- ચંદ્રાસ્ત: 9:40 AM
- રાહુ કાલ: સવારે 8:07 થી 9:35 સુધી
- યમગંધા: 11:03 AM થી 12:32 AM
નક્ષત્ર દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ માટે યોગ્ય
આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને વિશાખા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 20 ડિગ્રી તુલાથી 3:20 ડિગ્રી વૃશ્ચિક રાશિ સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ ગુરુ છે અને તેના દેવતા સત્રગ્નિ છે, જેને ઇન્દ્રગ્નિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ મિશ્ર નક્ષત્ર છે. તે નિયમિત ફરજો બજાવવા, વ્યાવસાયિક જવાબદારીઓ સોંપવા, ઘરકામ અને રોજિંદા મહત્વની કોઈપણ પ્રવૃત્તિ માટે યોગ્ય છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે સવારે 8:07 થી 9:35 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
