ETV Bharat / spiritual

9 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: ગુરુવારે સમસ્યાઓ પર કાબૂ મેળવવા બનાવો યોજના, થશો સફળ

ચૈત્ર મહિનાની વદની સાતમની તિથિ પર ઈન્દ્રદેવનું શાસન છે. જાણો શુમ મૂહૂર્ત અને રાહુકાળ.

9 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ
9 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 9, 2026 at 7:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે, ગુરુવાર, 9 એપ્રિલ, 2026 ચૈત્ર મહિનાની વદ પક્ષની સાતમની તિથિ છે. આ તિથિ પર મોટા ઋષિઓ સાથે ભગવાન ઇન્દ્રનું શાસન છે; જોકે, આ દિવસે કોઈપણ શુભ કાર્યો આ દિવસે ટાળવા જોઈએ. આ દિવસ વ્યક્તિના જીવનમાં હાલમાં આવતા અવરોધોને દૂર કરવા માટે વ્યૂહરચનાઓનું આયોજન કરવા માટે ખૂબ જ યોગ્ય છે.

9 એપ્રિલનું પંચાંગ:

  1. વિક્રમ સંવત: 2082
  2. મહિનો: ચૈત્ર
  3. પક્ષ: વદ
  4. દિવસ: ગુરુવાર
  5. તિથિ: સાતમ
  6. યોગ: પરિઘ
  7. નક્ષત્ર: મૂલ
  8. કરણ: વિષ્ટિ
  9. ચંદ્ર રાશિ: ધન
  10. સૂર્ય રાશિ: મીન
  11. સૂર્યોદય: 06:02:00 AM
  12. સૂર્યાસ્ત: સાંજે 06:43:00
  13. ચંદ્રોદય: 25:27:25 (01:27:25 AM)
  14. ચંદ્રાસ્ત: 11:18:02 AM
  15. રાહુકાળ: 13:58 થી 15:33
  16. યમગંડ: 06:02 થી 07:37

આજનું નક્ષત્ર

આજે, ચંદ્ર ધન રાશિ અને મૂળ નક્ષત્રમાં સ્થિત રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેના પ્રમુખ દેવતા નૈઋતિ છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ કેતુ છે. આને બિલકુલ શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી. તેથી, આ દિવસે કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ અથવા નવા પ્રયાસો શરૂ કરવાથી દૂર રહેવું સમજદારીભર્યું માનવામાં આવે છે. બિનજરૂરી વિવાદો, જોખમી નિર્ણયો અને ઉતાવળા કાર્યોથી દૂર રહેવું ફાયદાકારક રહેશે.

આજ માટે અશુભ સમય
આજે, રાહુકાળ કાળ 13:58 થી 15:33 સુધી રહેશે. પરિણામે, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ ચોક્કસ ટાઈમ સ્લોટ ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમયગાળા દરમિયાન આવી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.

TAGGED:

PANCHANG
આજનું પંચાંગ
9 APRIL 2026 PANCHANG
GUJARATI PANCHANG
GUJARATI PANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.