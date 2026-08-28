28 ઓગસ્ટ 2026નું પંચાંગ: શુક્રવારે શુભ મુહૂર્તમાં રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરો, રાહુકાળથી બચો
આજે શ્રાવણ મહિનાના શુક્લ પક્ષની પૂર્ણિમા છે. ત્યારબાદ, ચંદ્ર પક્ષનો પહેલો દિવસ પ્રતિપદા શરૂ થશે.
Published : August 28, 2026 at 6:50 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 28 ઓગસ્ટ, 2026, શ્રાવણ મહિનાના શુક્લ પક્ષની પૂર્ણિમા તિથિ છે. ત્યારબાદ, પ્રતિપદા તિથિ શરૂ થશે. પૂર્ણિમાના દિવસે, દેવી લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને પાર્વતીની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ દિવસ શુભ ઇચ્છાઓ વ્યક્ત કરવા માટે ઉત્તમ છે અને શુભ વિધિઓ કરવા અને આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
28 ઓગસ્ટ માટે પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- માસ : ભાદ્રપદ
- પક્ષઃ પૂર્ણિમા
- દિવસ: શુક્રવાર
- તિથિ: પૂર્ણિમા
- યોગ: અતિગંડા
- નક્ષત્રઃ શતભિષા
- કરણ: બાવા
- ચંદ્ર રાશિ: કુંભ
- સૂર્ય રાશિ: સિંહ
- સૂર્યોદય: 05:56:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 06:48:00 PM
- ચંદ્રોદય: 06:58 PM
- ચંદ્રાસ્ત: કોઈ મૂનસેટ નથી
- રાહુ કાલ: 10:45 થી 12:22
- યમાગંડ: 15:35 થી 17:11
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને શતભિષા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 06:40 થી 20:00 સુધી કુંભ રાશિમાં વિસ્તરે છે. તેનો અધિષ્ઠાત્રી દેવતા વરુણ છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે. સામાન્ય રીતે તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી, પરંતુ તે મુસાફરી, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અને મિત્રોને મળવા માટે ઉત્તમ છે.
આજ માટે નિષિદ્ધ સમય
આજે રાહુ કાળ 10:45 થી 12:22 સુધી રહેશે. તેથી, કોઈપણ શુભ કાર્યો માટે આ સમય ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવું જોઈએ.
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