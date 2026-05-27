27 મે 2026નું પંચાંગ: બુધવારની તિથિ ધન ઉત્પન્ન કરતી પ્રવૃતિઓ માટે અનુકૂળ, મહત્તમ ઉપયોગ કરો

જેઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષમાં આવતી એકાદશી તિથિના પ્રમુખ દેવતા ભગવાન વિષ્ણુ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 27, 2026 at 6:48 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 27 મે, 2026, જેઠ મહિના દરમિયાન શુક્લ પક્ષની એકાદશી તિથિ છે. ભગવાન વિષ્ણુ આ તિથિના પ્રમુખ દેવ છે. આ દિવસ લગ્ન સમારોહ માટે, તેમજ આત્મ-નિયંત્રણ અને ઉપવાસ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. વધુમાં, સંપત્તિ અને નાણાકીય સમૃદ્ધિ ઉત્પન્ન કરવાના હેતુથી પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવા માટે આ એક અનુકૂળ સમય છે.

27 મેનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: જ્યેષ્ઠા
  • પક્ષ: શુક્લ પક્ષ એકાદશી
  • દિવસ: બુધવાર
  • તિથિ: શુક્લ પક્ષ એકાદશી
  • યોગ: વ્યતિપાતા
  • નક્ષત્ર: હસ્ત
  • કરણ: વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ: કન્યા (કન્યા)
  • સૂર્ય રાશિ: વૃષભ (વૃષભ)
  • સૂર્યોદય: 05:24:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 07:12:00
  • ચંદ્રોદય: 15:51
  • ચંદ્રાસ્ત: 03:01 (મે 28)
  • રાહુકાલ: 12:18 થી 14:02
  • યમગંડા: 07:07 થી 08:51

આજનું નક્ષત્ર

આજે, ચંદ્ર કન્યા રાશિ કન્યા અને હસ્ત નક્ષત્રમાં સ્થિત હશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં સવારે 10:00 થી 23:20 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલો છે. તેનો પ્રમુખ દેવતા સૂર્ય છે, જ્યારે તેનો શાસક ગ્રહ (નક્ષત્ર સ્વામી) ચંદ્ર છે. કન્યા અને હસ્તમાં સ્થિત, ચંદ્ર આજે કાર્યક્ષમતા, ઝીણવટભર્યા આયોજન અને કાર્યમાં નિપુણતા દર્શાવે છે. ચંદ્રના પ્રભાવ હેઠળ, મન શાંત અને કેન્દ્રિત રહેશે, જેનાથી વિવિધ પ્રયાસોમાં સફળતા માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ બનશે. સૂર્યનો પ્રભાવ આત્મવિશ્વાસ અને નેતૃત્વ ક્ષમતાઓને વધારશે, જે વ્યાવસાયિક અને વ્યક્તિગત પ્રગતિ માટે ઉત્તમ તકો ખોલશે.

આજ માટે અશુભ સમય

આજે, રાહુકાલ કાળ બપોરે 12:18 થી બપોરે 2:02 (14:02) સુધી રહેશે. પરિણામે, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમય સ્લોટને સખત રીતે ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમયગાળા દરમિયાન મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો શરૂ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

