18 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: ચૈત્ર કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી, લગ્ન અને શુભ સમારંભથી બચો

આજે દર્શ અમાવસ્યા છે. આ દિવસ આધ્યાત્મિક સાધના અને ભગવાન શિવની પૂજા માટે શુભ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 18, 2026 at 7:16 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 18 માર્ચ, 2026, ચૈત્ર મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અસ્તનો તબક્કો) નો ચતુર્દશી (14મો દિવસ) છે. ભગવાન રુદ્ર આ ચોક્કસ તિથિ (ચંદ્ર દિવસ)ની અધ્યક્ષતા કરે છે. આ દિવસ આધ્યાત્મિક વ્યવહાર (સાધના) માં જોડાવા, ભગવાન શિવની પૂજા કરવા અને પડકારોને દૂર કરવા માટે વ્યૂહરચના બનાવવા માટે શુભ છે; જોકે, આ દિવસે લગ્ન કે અન્ય શુભ વિધિઓ ન કરવા જોઈએ. આજે દર્શ અમાવસ્યા છે.

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: ચૈત્ર
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
  • દિવસ: બુધવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
  • યોગ: સાધ્ય
  • નક્ષત્ર: શતભિષા
  • કરણ: શકુની
  • ચંદ્ર રાશિ: કુંભ
  • સૂર્ય ચિહ્ન: મીન
  • સૂર્યોદય: સવારે 06:28
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 06:31
  • ચંદ્રોદય: 06:23 AM (માર્ચ 19)
  • ચંદ્રાસ્ત: સાંજે 05:56
  • રાહુકાલ: બપોરે 12:29 PM થી 02:00 PM
  • યમગંધા: સવારે 07:58 થી 09:29 સુધી

યોગ્ય મુસાફરી માટે નક્ષત્ર યોગ્ય

આજે, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને શતભિષા નક્ષત્રમાં સ્થિત રહેશે. આ નક્ષત્ર સવારે 6:40 થી રાત્રે 8:00 વાગ્યા સુધી કુંભ રાશિમાં ફેલાયેલું છે. તેના પ્રમુખ દેવતા ભગવાન વરુણ છે, અને તેના ગ્રહ શાસક નક્ષત્ર સ્વામી રાહુ છે. સામાન્ય રીતે તેને બધા હેતુઓ માટે શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી; જોકે, તે યાત્રા કરવા, આધ્યાત્મિક વિકાસ મેળવવા અને મિત્રો સાથે મુલાકાત માટે ઉત્તમ માનવામાં આવે છે.

દિવસ માટે અશુભ સમય

આજે, રાહુકાળ બપોરે 12:29 થી બપોરે 2:00 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમય અંતરાલને સખત રીતે ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિક, દુર્મુહૂર્ત અને વર્જ્યમ કાળ દરમિયાન પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરવાનું પણ ટાળવું જોઈએ.

આ પણ વાંચો:

