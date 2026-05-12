12 મે 2026નું પંચાંગ: આજનો દિવસ નવી જ્વેલરી ખરીદવા માટે સારો છે, ભાવનાઓ પર કાબુ રાખો

આજે, મંગળવાર, ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા અને ઉપવાસ કરવા માટે શુભ દિવસ માનવામાં આવે છે.

Published : May 12, 2026 at 6:50 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 12 મે, 2026, જ્યેષ્ઠ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ દશમી છે. આ ચોક્કસ ચંદ્ર દિવસ ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા, ઉપવાસ અને નવા ઘરેણાં ખરીદવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

12 મેનું પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: જ્યેષ્ઠા
  • ચંદ્ર તબક્કો: કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
  • દિવસ: મંગળવાર
  • તિથિ (ચંદ્ર દિવસ): કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
  • યોગ: વૈધૃતિ
  • નક્ષત્ર: પૂર્વાભાદ્રપદ
  • કરણ: વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ: કુંભ
  • સૂર્ય રાશિ: મેષ
  • સૂર્યોદય: 05:31:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 07:03:00
  • ચંદ્રોદય: 02:52 AM (13 મે)
  • ચંદ્રાસ્ત: બપોરે 02:17 (૧૪:૧૭)
  • રાહુકાલ: ૧૫:૪૦ થી ૧૭:૨૨
  • યમગંડ: ૧૦:૩૬ થી ૧૨:૧૭

આજનો નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિ અને પૂર્વભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં સ્થિત હશે. આ નક્ષત્રનો અવકાશ કુંભ રાશિમાં 20 ડિગ્રીથી મીન રાશિમાં ૩ ડિગ્રી અને ૨૦ મિનિટ સુધી વિસ્તર્યો છે. તેના પ્રમુખ દેવતા ભગવાન રુદ્ર છે, અને તેનો સ્વામી ગ્રહ ગુરુ છે. આજનો દિવસ ઊંડા ચિંતનનો સમય દર્શાવે છે અને વ્યક્તિના જીવનમાં નોંધપાત્ર ફેરફારોની સંભાવના દર્શાવે છે. ગુરુના પ્રભાવ હેઠળ, જ્ઞાન, માર્ગદર્શન અને આધ્યાત્મિક ઝોકમાં વધારો થવા માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ છે. ભગવાન રુદ્રનો પ્રભાવ ઉર્જા અને તીવ્રતામાં વધારો કરશે; તેથી, વ્યક્તિની લાગણીઓ પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી રહેશે.

આજના અશુભ સમય

આજે, રાહુકાલ કાળ ૧૫:૪૦ થી ૧૭:૨૨ સુધી રહેશે. પરિણામે, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ શુભ કાર્યો કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તો આ ચોક્કસ સમયને સખત રીતે ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ કાળ દરમિયાન મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો શરૂ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

