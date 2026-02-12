ETV Bharat / spiritual

12 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ: આજની તિથિ પર દેવગુરુ બૃહસ્પતિનો અધિકાર, ખૂબ જ શુભ દિવસ

મહા મહિનાના વદની દશમ તિથિ પર કોઈપણ વિચાર વગર બધા શુભ કામ કરો. ઈચ્છીત પરિણામો મળશે.

12 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ
12 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 12, 2026 at 7:17 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે, ગુરુવાર, 12 ફેબ્રુઆરી, 2026, મહા મહિનાના વદની દશમની તિથિ છે. આ દિવસ દેવતાઓના ગુરુ અને ન્યાયના દેવતા બૃહસ્પતિ દ્વારા શાસિત છે. આ દિવસ કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે અથવા મહત્વપૂર્ણ લોકોને મળવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

12મી ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • માસ : મહા
  • પક્ષઃ વદ
  • દિવસ: ગુરુવાર
  • તિથિ: દશમ
  • યોગ: હર્ષણ
  • નક્ષત્રઃ જ્યેષ્ઠા
  • કરણ: વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ: મકર
  • સૂર્યોદય: 7:03 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:08 PM
  • ચંદ્રોદય: સવારે 4:04 (ફેબ્રુઆરી 13)
  • ચંદ્રાસ્ત: 1:16 PM
  • રાહુ કાલ: 13:58 થી 15:22
  • યમગંડ: 7:03 થી 8:26

આ નક્ષત્રમાં શુભ કાર્યો પર પ્રતિબંધ છે

આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં 16:40 થી 30:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે અને તેના દેવતા ઇન્દ્ર છે. આ નક્ષત્રને શુભ માનવામાં આવતું નથી, પરંતુ તે યુદ્ધ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવા, તાંત્રિક વિધિઓ કરવા અને કોઈપણ વિવાદ કે દલીલની તૈયારી કરવા માટે સારું છે. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્ય કરવાની મનાઈ છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે બપોરે 1:58 થી 3:22 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

TAGGED:

12 FEBRUARY PANCHANG
આજનું પંચાંગ
12 FEBRUARY SHUBH MAHURAT
12 FEBRUARY PANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.