12 ફેબ્રુઆરી 2026નું પંચાંગ: આજની તિથિ પર દેવગુરુ બૃહસ્પતિનો અધિકાર, ખૂબ જ શુભ દિવસ
મહા મહિનાના વદની દશમ તિથિ પર કોઈપણ વિચાર વગર બધા શુભ કામ કરો. ઈચ્છીત પરિણામો મળશે.
Published : February 12, 2026 at 7:17 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, ગુરુવાર, 12 ફેબ્રુઆરી, 2026, મહા મહિનાના વદની દશમની તિથિ છે. આ દિવસ દેવતાઓના ગુરુ અને ન્યાયના દેવતા બૃહસ્પતિ દ્વારા શાસિત છે. આ દિવસ કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે અથવા મહત્વપૂર્ણ લોકોને મળવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
12મી ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- માસ : મહા
- પક્ષઃ વદ
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિ: દશમ
- યોગ: હર્ષણ
- નક્ષત્રઃ જ્યેષ્ઠા
- કરણ: વિષ્ટિ
- ચંદ્ર ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
- સૂર્ય રાશિ: મકર
- સૂર્યોદય: 7:03 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:08 PM
- ચંદ્રોદય: સવારે 4:04 (ફેબ્રુઆરી 13)
- ચંદ્રાસ્ત: 1:16 PM
- રાહુ કાલ: 13:58 થી 15:22
- યમગંડ: 7:03 થી 8:26
આ નક્ષત્રમાં શુભ કાર્યો પર પ્રતિબંધ છે
આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં 16:40 થી 30:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે અને તેના દેવતા ઇન્દ્ર છે. આ નક્ષત્રને શુભ માનવામાં આવતું નથી, પરંતુ તે યુદ્ધ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવા, તાંત્રિક વિધિઓ કરવા અને કોઈપણ વિવાદ કે દલીલની તૈયારી કરવા માટે સારું છે. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્ય કરવાની મનાઈ છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે બપોરે 1:58 થી 3:22 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.