16 જાન્યુઆરી, 2026 પંચાંગ: શુક્રવારે માસિક શિવરાત્રિ, શુભ મુહૂર્ત દરમિયાન પૂજા કરો.

માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ યોગ અને ધ્યાન માટે શુભ છે. વધુ જાણો.

16 જાન્યુઆરી, 2026 પંચાંગ
16 જાન્યુઆરી, 2026 પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
Published : January 16, 2026 at 6:56 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 16 જાન્યુઆરી, 2026 માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના વાહન નંદી દ્વારા શાસિત છે. આ યોગ અને ધ્યાન તેમજ ભૂતકાળના પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે શુભ દિવસ છે. આજે શુક્ર પ્રદોષ વ્રત અને માસિક શિવરાત્રિ છે.

જાન્યુઆરી 16મી પંચાંગ

વિક્રમ સંવત: 2082

મહિનો: માઘ

પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી

દિવસ: શુક્રવાર

તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી

યોગ: ધ્રુવ

નક્ષત્રઃ જ્યેષ્ઠા

કર્ણ: ગર

ચંદ્ર ચિહ્ન: વૃશ્ચિક

સૂર્ય રાશિ: મકર

સૂર્યોદય: 7:16 AM

સૂર્યાસ્ત: 5:45 PM

ચંદ્રોદય: સવારે 6:12 (જાન્યુઆરી 17)

ચંદ્રાસ્ત: 3:25 PM

રાહુ કાલ: 11:12 AM થી 12:31 PM

યમગંધા: 15:08 PM થી 16:27 PM

આ નક્ષત્રમાં શુભ કાર્યો પર પ્રતિબંધ છે

આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં 16:40 થી 30:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે અને તેનો દેવતા ઇન્દ્ર છે. આ નક્ષત્ર શુભ માનવામાં આવતું નથી, પરંતુ યુદ્ધ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવા, તાંત્રિક વિધિઓ કરવા અને કોઈપણ વિવાદ કે દલીલની તૈયારી કરવા માટે તે સારું છે. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્ય કરવાની મનાઈ છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાલ આજે બપોરે 11:12 થી 12:31 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

