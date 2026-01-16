16 જાન્યુઆરી, 2026 પંચાંગ: શુક્રવારે માસિક શિવરાત્રિ, શુભ મુહૂર્ત દરમિયાન પૂજા કરો.
માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ યોગ અને ધ્યાન માટે શુભ છે. વધુ જાણો.
Published : January 16, 2026 at 6:56 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, શુક્રવાર, 16 જાન્યુઆરી, 2026 માઘ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના વાહન નંદી દ્વારા શાસિત છે. આ યોગ અને ધ્યાન તેમજ ભૂતકાળના પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે શુભ દિવસ છે. આજે શુક્ર પ્રદોષ વ્રત અને માસિક શિવરાત્રિ છે.
જાન્યુઆરી 16મી પંચાંગ
વિક્રમ સંવત: 2082
મહિનો: માઘ
પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી
દિવસ: શુક્રવાર
તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી
યોગ: ધ્રુવ
નક્ષત્રઃ જ્યેષ્ઠા
કર્ણ: ગર
ચંદ્ર ચિહ્ન: વૃશ્ચિક
સૂર્ય રાશિ: મકર
સૂર્યોદય: 7:16 AM
સૂર્યાસ્ત: 5:45 PM
ચંદ્રોદય: સવારે 6:12 (જાન્યુઆરી 17)
ચંદ્રાસ્ત: 3:25 PM
રાહુ કાલ: 11:12 AM થી 12:31 PM
યમગંધા: 15:08 PM થી 16:27 PM
આ નક્ષત્રમાં શુભ કાર્યો પર પ્રતિબંધ છે
આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અને જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં 16:40 થી 30:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે અને તેનો દેવતા ઇન્દ્ર છે. આ નક્ષત્ર શુભ માનવામાં આવતું નથી, પરંતુ યુદ્ધ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવા, તાંત્રિક વિધિઓ કરવા અને કોઈપણ વિવાદ કે દલીલની તૈયારી કરવા માટે તે સારું છે. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન શુભ કાર્ય કરવાની મનાઈ છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાલ આજે બપોરે 11:12 થી 12:31 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
