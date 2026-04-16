16 એપ્રિલ 2026નું પંચાંગ: આજે ગુરુવારે શુભ કાર્યો કરવાનું ટાળો, શિવ પૂજા કરો
ચૈત્ર મહિનાની વદ પક્ષની ચૌદસની તિથિ પર ભગવાન રુદ્રનું શાસન છે. જાણો વિસ્તારથી
Published : April 16, 2026 at 7:44 AM IST
અમદાવાદ: આજે 16 એપ્રિલ 2026 ગુરુવારના દિવસે ચૈત્ર માસની વદ પક્ષ ચૌદસની તિથી છે. ભગવાન રુદ્ર આ ચોક્કસ તિથિ પર શાસન કરે છે. આ દિવસ સાધના કરવા, ભગવાન શિવની પૂજા કરવા અને પડકારોને દૂર કરવા માટે વ્યૂહરચના બનાવવા માટે શુભ છે. જો કે, આ દિવસે લગ્ન કે અન્ય શુભ વિધિઓ ન કરવી જોઈએ.
16 એપ્રિલનું પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો : ચૈત્ર
- પક્ષ: વદ
- દિવસ : ગુરુવાર
- તિથિ: ચૌદસ
- યોગ: ઈન્દ્ર
- નક્ષત્ર: ઉત્તરાભાદ્રપદ
- કરણ: વિષ્ટિ
- ચંદ્ર રાશિ: મીન
- સૂર્ય રાશિ: મેષ
- સૂર્યોદય: સવારે 5:55 AM
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 6:48 PM
- ચંદ્રોદય: 5:30 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 5:39 PM
- રાહુકાલ: 13:58 થી 15:34
- યમગંડ: 05:55 થી 07:31
આજનું નક્ષત્ર
આજે, ચંદ્ર મીન રાશિ અને ઉત્તરભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં સ્થિત હશે. આ નક્ષત્ર મીન રાશિમાં 3:20 ડિગ્રીથી લઈને 16:40 સુધી વિસ્તરેલું છે. તેના પ્રમુખ દેવતા અહિર્બુધ્ન્ય છે, જે નાગ દેવતા છે. આ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ શનિ છે. તેથી, આજનો દિવસ ધીરજ રાખવા, સ્થિરતા જાળવવા અને ઊંડા ચિંતનમાં વ્યસ્ત રહેવા માટે અનુકૂળ ગણી શકાય. આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ, ધ્યાન અને મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓ પર ચિંતન કરવા માટે આ યોગ્ય સમય છે.
આજ માટે અશુભ સમય
આજે, રાહુકાલ કાળ 13:58 થી 15:34 સુધી રહેશે. એવામાં જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય તો આ સમયગાળાને ટાળવો જ સારું રહેશે. આવી જ રીતે યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મૂહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમયગાળા દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ કાર્યો શરૂ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
