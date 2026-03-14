આજનું પંચાંગ: નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે વર્ષનો શ્રેષ્ઠ દિવસ, 14 માર્ચે 'સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ'નો મહાન સંયોગ

14 માર્ચ, 2026ના રોજ, સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને ઉત્તરાષાઢ નક્ષત્રનું શુભ સંયોજન છે, જે રોકાણો અને કાયમી સફળતા લાવતા કાર્યો માટે શ્રેષ્ઠ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 14, 2026 at 7:05 AM IST

નવી દિલ્હી : હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, આજે, શનિવાર, 14 માર્ચ, 2026, ધાર્મિક અને વ્યવહારિક બંને દ્રષ્ટિકોણથી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. આજે ચૈત્ર મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધકાર પખવાડિયા) નો દસમો દિવસ છે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, આ દિવસે ગ્રહો અને નક્ષત્રોની સ્થિતિ કાયમી સફળતા અને મોટા રોકાણો માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: ચૈત્ર
  • પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
  • દિવસ: શનિવાર
  • તારીખ: કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
  • યોગ: વરિયાણ
  • નક્ષત્ર: ઉત્તરાષાઢ
  • કરણ: વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ: ધનુ
  • સૂર્ય રાશિ: કુંભ
  • સૂર્યોદય: 06:33 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 06:28 PM
  • ચંદ્રોદય: સવારે 4:10 વાગ્યે (15 માર્ચ)
  • ચંદ્રાસ્ત: 1:53 PM
  • રાહુકાલ: 09:32 થી 11:01
  • યમાગંડા: 14:00 થી 15:29

આ તિથિ મહત્વપૂર્ણ લોકોને મળવા માટે શુભ છે

આજે, 14 માર્ચ, 2026 શનિવાર, ચૈત્ર મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા)નો દસમો દિવસ છે. આ દિવસે ગુરુ ગ્રહ, સદાચારીઓના દેવતા, અધ્યક્ષ દેવતાનું શાસન છે. આ દિવસ કોઈપણ શુભ કાર્ય અથવા મહત્વપૂર્ણ લોકોને મળવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ બની રહ્યો છે.

આ નક્ષત્ર એવા કાર્ય માટે યોગ્ય છે જે કાયમી સફળતા લાવે છે

આજે ચંદ્ર ધનુ અને ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુ રાશિમાં 26:40 થી મકર રાશિમાં 10:00 સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો અધિપતિ સૂર્ય છે. આ નક્ષત્ર સ્થિર સ્વભાવનું છે, તેના દેવતા વિશ્વદેવ છે. કૂવો ખોદવો, પાયો કે શહેર બનાવવું, ધાર્મિક વિધિઓ કરવી, રાજ્યાભિષેક કરવો, જમીન ખરીદવી, પુણ્ય કાર્યો કરવા, બીજ વાવવા, દેવતાઓની પૂજા કરવી, મંદિર બનાવવું, લગ્ન કરવું અથવા કાયમી સફળતાની જરૂર હોય તેવું કોઈપણ કાર્ય આ નક્ષત્રમાં કરી શકાય છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાલ સવારે 9:32 થી 11:01 સુધીનો રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

