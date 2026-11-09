ડાકોરમાં પરંપરા મુજબ રણછોડજીને ધરાવેલા 125 મણ અન્નકૂટની લૂંટ, 80 ગામના ગ્રામજનોને અપાયું હતું લેખિત આમંત્રણ
ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરમાં પ્રતિવર્ષ દિવાળીના બીજા દિવસે અન્નકૂટ યોજવાની પરંપરા છે.
Published : November 9, 2026 at 6:01 PM IST
ખેડા: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે આજે રણછોડરાયજી મંદિરમાં ભવ્ય અન્નકૂટ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો હતા. રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીને 125 મણનો અન્નકૂટ ધરાવાયો હતો. વર્ષોથી ચાલી આવતી મંદિરની પરંપરા મુજબ આ અન્નકૂટ ભાવિકો દ્વારા લૂંટવામાં આવ્યો હતો. ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરમાં પ્રતિવર્ષ દિવાળીના બીજા દિવસે અન્નકૂટ યોજવાની પરંપરા છે. જે અનુસાર દિવાળીના બીજા દિવસે આજરોજ અન્નકૂટ ઉત્સવ યોજવામાં આવ્યો હતો.
આજુબાજુના ગ્રામજનો દ્વારા અન્નકૂટ લૂંટવામાં આવે છે
ડાકોરમાં ભગવાન રણછોડરાયજીનાં મંદિરમાં 125 મણનો અન્નકૂટનો પ્રસાદ ધરવામાં આવે છે. જે અન્નકૂટનું વિશેષ મહત્વ એ છે કે, આ પ્રસાદ વહેંચવામાં આવતો નથી. પરંતુ ભાવિકો દ્વારા તેને લૂંટવાની પ્રથા છે. આ પ્રસાદને લૂંટવા માટે મંદિર દ્વારા આસપાસનાં 80 ગામોનાં ગ્રામજનોને લેખિતમાં આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ અન્નકૂટની મહાઆરતી બાદ પ્રસાદ લૂંટવામાં આવે છે. જે પ્રસાદ ભાવિકોને પણ આપવામાં આવે છે. એવી માન્યતા પણ છે કે આ પ્રસાદને આરોગવાથી આખું વર્ષ નિરોગી રહેવાય છે.
રાજાધિરાજને 125 મણનો અન્નકૂટ ધરાવાયો
રાજાધિરાજ સન્મુખ ધરાવવામાં આવેલા અન્નકૂટમાં કેસર, ચોખા, બેસન, મોરસ સહિતની સામગ્રીની વિવિધ વાનગીઓ તેમજ શુદ્ધ ઘીની વિવિધ મીઠાઈ ધરાવવામાં આવી હતી. સવારે મંદિરમાં ગોવર્ધન પૂજા કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ અન્નકૂટ ઉત્સવ યોજવામાં આવે છે. સવા કિલોનો બુંદીનો લાડુ ટોચે પધરાવી સજાવટ કરવામાં આવે છે. તેના ઉપર ગાયનું શુધ્ધ ઘી લગાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તુલસીનો હાર ચઢાવી શ્રીજીમહારાજને ભોગ ધરાવવામાં આવે છે. મંદિરમાં આશરે 250 ઉપરાંત વર્ષથી એટલે કે હાલના મંદિરના નિર્માણકાળથી આ પરંપરા ચાલે છે.
ભગવાન અન્નકૂટ લૂંટાવે છે
ભગવાને ગોવર્ધન પર્વત ઉંચક્યો હતો તેવો ભાવ કરી ઉંચો અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવે છે. અન્નકૂટમાં ભાત,બુંદી સહિતની બધી જ વસ્તુઓ મુકવામાં આવે છે. જે અન્નકૂટ આસપાસના ગામોના આમંત્રણ આપીને બોલાવાયેલા ભાવિકો દ્વારા લૂંટવામાં આવે છે. આમ ભગવાન અન્નકૂટ લૂંટાવે છે.
લોકો અન્નકૂટના દર્શન કરવા દૂરદૂરથી ડાકોર આવે છે : પૂજારી
મંદિરના પૂજારી સંજય સેવકે જણાવ્યું હતું કે, વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં પારંપરિક જેનું ખૂબ જ મહત્વ છે તેવો પર્વ દિવાળી પછી આજનો દિવસ પડતર હોઈ મંદિરમાં રણછોડરાયજી મંદિરમાં, શ્રીનાથજી મંદિરમાં, મથુરામાં અને વ્રજમાં અન્નકૂટનો મહિમા ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવાય છે. સવાસો મણ અન્નકૂટનો ભગવાનને ઢગ લગાવવામાં આવે છે. અમુક સમુદાયનો જે અબાધિત અધિકાર હોય તે લોકો પ્રસાદ તરીકે તેને લેવા આવે છે. ભગવાનના આશીર્વાદ માની પોતાની ખેતીવાડી રોજગારીમાં આ અન્નકૂટના દર્શન અને પ્રસાદ લઈને ધન્યતા અનુભવે છે. લોકો અન્નકૂટના દર્શન કરવા સવિશેષ દૂરદૂરથી ડાકોર આવે છે.
ચાર વર્ષથી અન્નકૂટ લૂંટવા આવું છું : ભાવિક
અન્નકૂટ લૂંટનાર ભાવિક સંજયકુમારે જણાવ્યું હતું કે, આ પરંપરા ચાલતી આવી છે અને ડાકોરમાં વર્ષોથી બહુ જૂની પરંપરા છે. હું ચાર વર્ષથી પ્રસાદ લઈને મારા સગા વ્હાલામાં મારી જમીનમાં હું ભંડારૂ છું ત્યાંથી મને સારૂ ધન મળે છે. અમારા રણછોડરાયજીની અસીમ કૃપા છે.
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