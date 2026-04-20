ડાકોર મંદિરમાં અખાત્રીજ પર્વ નિમિત્તે રણછોડરાયજીને ચંદનના વાઘા અને કેરીના રસનો ભોગ ધરાવાયો
સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિર ખાતે આજે અક્ષય તૃતીયા પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
Published : April 20, 2026 at 4:06 PM IST
ડાકોર (ખેડા): વૈશાખ સુદ ત્રીજ એટલે કે અખાત્રીજના પવિત્ર અને વણજોયા મુહૂર્તથી ખેડા જિલ્લાના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર મંદિરમાં રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીને ચંદનના વાઘા ધરાવવાની પરંપરાનો પ્રારંભ થયો છે. કાળઝાળ ઉનાળાની ગરમીમાં ભગવાનને ઠંડક અર્પણ કરવા માટે આજથી એક મહિના સુધી ચંદનની સેવા સાથે કેરીનો રસ અને દૂધ-ભાતનો વિશેષ ભોગ ધરાવવામાં આવશે.
ઋતુ અનુસાર શણગાર અને સેવાની પરંપરા
ડાકોર મંદિરમાં ભગવાન રણછોડરાયજીને ઋતુ પ્રમાણે શણગાર અને ભોગ ધરાવવાની પ્રાચીન પરંપરા છે. શિયાળામાં (શિશિર ઋતુમાં) ભગવાનને ગરમ વસ્ત્રો પહેરાવવામાં આવે છે, તેવી જ રીતે ઉનાળાની (ગ્રીષ્મ ઋતુની) સખત ગરમીમાં પ્રભુને શીતળતા પ્રદાન કરવા માટે ચંદનનો લેપ કરવામાં આવે છે. આ ગ્રીષ્મકાલીન સેવાપૂજા અંતર્ગત પ્રભુને ઋતુને અનુકૂળ પહેરવેશ અને ખાનપાન કરાવવામાં આવે છે. જેમાં શીતળ ભોગ, નાવ મનોરથ અને કેરી મનોરથ સહિતની વિશેષ સેવાઓ કરવામાં આવે છે.
અખાત્રીજના દિવસે વિશેષ દિવ્ય દર્શન
આજે અક્ષય તૃતીયાના શુભ પર્વે રણછોડરાયજી મહારાજને વિશેષ શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો. ભગવાને સુવર્ણના શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ ધારણ કર્યા હતા. આજના આ પવિત્ર દિવસે મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તોએ મંદિરે પહોંચીને ભગવાનના દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.
ચંદનના વાઘા અને શીતળ ભોગનું મહત્વ
આ અંગે માહિતી આપતા મંદિરના પૂજારી સંજયભાઈ સેવકે જણાવ્યું હતું કે, "અખાત્રીજનું મુહૂર્ત સ્વયંસિદ્ધ ગણાય છે. આ દિવસે કરેલા કાર્યો, ભૂમિ કે ભવન ખરીદીનું ફળ અક્ષય રહે છે, જેનો ક્યારેય ક્ષય થતો નથી. આજના દિવસથી બપોરના સમયે ભગવાનના શ્રીઅંગ (વક્ષસ્થળ) પર ચંદનનો લેપ કરવામાં આવે છે."
વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "આજથી પ્રભુને કેસર કેરી અને ડ્રાયફ્રૂટવાળો રસ, ગુલકંદ, ગુલાબ પાક અને દૂધપાકનો વિશેષ શીતળ ભોગ ધરાવવામાં આવે છે. પૌરાણિક કથા મુજબ આજના દિવસે જ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પાંડવોને 'અક્ષયપાત્ર' આપ્યું હતું."
અખાત્રીજના આ શ્રેષ્ઠ મુહૂર્તમાં ડાકોર મંદિરમાં ભગવાનને ઠંડકના ભોગ અર્પણ કરી, દર્શનનો લહાવો લઈ ભક્તો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો...