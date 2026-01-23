શિક્ષાપત્રી જયંતિ: 1882માં વસંત પંચમીએ ભગવાન સ્વામિનારાયણે લખી હતી શિક્ષાપત્રી, આજે પણ માનવ ઘડતર માટે શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ
શિક્ષાપત્રીમાં 212 જેટલા શ્લોકની રચના કરવામાં આવી છે જેમાં આદર્શ માનવ જીવન અંગે સચોટ અને અનુકરણીય આજ્ઞાનો ઉલ્લેખ પણ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : January 23, 2026 at 7:53 AM IST
જુનાગઢ: આજે વસંત પંચમીના પાવન પર્વ એ સ્વામિનારાયણ દ્વારા 1882માં આજના શુભ દિવસે શિક્ષાપત્રી તેમના સ્વહસ્તે લખવામાં આવી હતી. ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી વસંત પંચમીના દિવસને શિક્ષાપત્રીની જન્મ જયંતી દિવસ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ વસંત પંચમીનો દિવસ અને શિક્ષાપત્રીના જન્મદિવસ પર ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક મહત્વ વિશે.
વસંત પંચમી અને શિક્ષાપત્રી જયંતિ
ભગવાન સ્વામિનારાયણ દ્વારા વર્ષ 1882માં વસંત પંચમીના પાવન દિવસે તેમના સ્વહસ્તે શિક્ષાપત્રી લખવામાં આવી હતી. ત્યારથી લઈને આજના દિવસે વસંત પંચમીએ શિક્ષાપત્રીની જયંતિ ઉજવવામાં આવે છે. શ્રી હરિની પારાવાણી એટલે શિક્ષાપત્રીને માનવ દેહને સાર્થક કરવા માટેના એક આદર્શ ગ્રંથ તરીકે પણ સમગ્ર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં જોવામાં આવે છે. શિક્ષાપત્રીમાં 212 જેટલા શ્લોકની રચના કરવામાં આવી છે જેમાં આદર્શ માનવ જીવન અંગે સચોટ અને અનુકરણીય આજ્ઞાનો ઉલ્લેખ પણ કરવામાં આવ્યો છે.
સર્વ શાસ્ત્રોનું દોહન એટલે શિક્ષાપત્રી
ભગવાન સ્વામિનારાયણ દ્વારા વસંત પંચમીના દિવસે લખાયેલી શિક્ષાપત્રીને સર્વ શાસ્ત્રોના દોહન રૂપ સાર તરીકે આજે આધુનિક યુગમાં પણ માનવામાં આવે છે. ભગવાન શ્રી હરિના સ્વરૂપ સ્વામિનારાયણ દ્વારા શિક્ષાપત્રીના રૂપમાં સાગરને ગાગરમાં સમાવિષ્ટ કરવાનો એક વિનમ્ર પ્રયાસ 1882માં મહા સુદ પંચમી એટલે કે વસંત પંચમીના પવિત્ર અને પાવન દિવસે કરાયો હતો. શિક્ષાપત્રીમાં 212 શ્લોકોને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. જેનો પ્રત્યેક શ્લોક માનવ જીવન માટે શ્રેષ્ઠ પથદર્શક માનવામાં આવે છે. શિક્ષાપત્રી ગ્રંથના દરેક શ્લોક મોક્ષમાર્ગના પગથિયાં સમાન પણ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં માનવામાં આવે છે. 212 આજ્ઞાનો ધાર્મિક ગ્રંથ શિક્ષાપત્રીમાં આ સિવાયની અનેક આજ્ઞાઓ પણ પ્રત્યેક હરિભક્ત માટે કરવામાં આવી છે.
દરેક આજ્ઞામાં વસુદેવ કુટુંબકમનો સંદેશ
શિક્ષાપત્રી જયંતિ પર જુનાગઢના જવાહર રોડ સ્વામિનારાયણ મંદિરના ડી.કે સ્વામીએ ETV ભારત સાથે કરેલી વાતચીતમાં શિક્ષાપત્રીને લઈને કેટલીક વાતો પ્રત્યેક વ્યક્તિ માટે રજૂ કરી છે. તે મુજબ શિક્ષાપત્રીની આજ્ઞાઓ અનુસરવાથી લોક અને પરલોકમાં મહાસુખ પ્રાપ્ત થાય છે. શિક્ષાપત્રી ઉપદેશ કરનાર નહીં પરંતુ આશીર્વાદથી ભરેલું 212 શ્લોકનું એક શાસ્ત્ર છે. આ ગ્રંથના આધારે ભગવાન સ્વામીનારાયણનો મુખ્ય ધ્યેય મનુષ્યને સદાચારી તરીકે માનવ જીવન જીવવાની સાથે આધ્યાત્મિકતા તરફ ગતિ કરાવવા માટેનો હતો. શિક્ષાપત્રીના 212 શ્લોક પૈકી સાતમા શ્લોકમાં જ ગ્રંથ લખવાનું કારણ અને શિક્ષાપત્રીની આજ્ઞાઓ જોવા મળે છે. સર્વ જીવ હિતાવહ આ એક આજ્ઞામાં ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણના જીવ પ્રાણી માત્ર પ્રત્યેના કલ્યાણના ભાવનું શ્લોકના રૂપમાં દર્શન થાય છે. શિક્ષાપત્રીની પ્રત્યેક આજ્ઞાઓ વસુધૈવ કુટુંબકમનો સંદેશો આજે આધુનિક યુગમાં પણ આપી રહી છે.
શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ માનવ માત્રને મળ્યો ભેટમાં
આધુનિક યુગમાં પણ સ્વચ્છતા અભિયાનની ઝુંબેશ ચલાવવી પડે છે. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ શિક્ષાપત્રીના પહેલી આજ્ઞા કરેલી કે ઝરણા, દેવાલય, નદી, તળાવ, માર્ગ અને વાવેલું ખેતર તેમજ વૃક્ષની છાયા ફુલવાડી, બગીચા જેવા સ્થાનો પર ક્યારેય પણ મળ કે મુત્રનો ત્યાગ ન કરવો. તેમજ આવા સ્થાનો પર ક્યારેય થુંકવું પણ નહીં. આટલી નાની નાની વાતો ધ્યાનમાં રાખીને ભગવાન સ્વામિનારાયણ દ્વારા શિક્ષાપત્રીના રૂપમાં 212 શ્લોકનો શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ માનવ માત્રના ઉદ્ધાર માટે ભેટમાં આપ્યો હતો.
ગ્રહસ્ત અને સન્યાસીઓ માટે પણ આજ્ઞાઓ
શિક્ષાપત્રીના 212 શ્લોકમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે સંદેશો પણ આપ્યો છે. શિક્ષાપત્રી આચાર્યો, રાજાઓ, ગૃહસ્થ અને ત્યાગીના વિશેષ ધર્મો વિસ્તૃત રીતે આલેખ્યા છે. સર્વ દાનોમાં વિદ્યાદાન શ્રેષ્ઠ છે અને વિદ્યાર્થી મનુષ્યને અભયદાન પ્રાપ્ત થાય છે. શિક્ષાપત્રીના 212 માં શ્લોકમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ જણાવે છે કે, સંસ્કાર યુક્ત વિદ્યા કે જેમાં માણસનું ભણતર સાથે ગણતર થાય તેમજ આધ્યાત્મિક વિકાસ પણ આટલો જ થાય જેનાથી ન માત્ર એક પરિવારને પરંતુ સમગ્ર રાષ્ટ્રને એક સારા નાગરિક મળી શકે. આવી રાષ્ટ્ર, વ્યક્તિ નિર્માણ અને આધ્યાત્મિક વાતોને 212 શ્લોકમાં વણીને ભગવાન સ્વામિનારાયણે શિક્ષાપત્રીની રચના કરી હતી જેની આજે જન્મ જયંતી છે.
