મકર સંક્રાંતિ પર બની રહ્યો છે દુર્લભ યોગ, આ 6 રાશિના જાતકોની કિસ્મત ચમકશે, પૈસાની આવક થશે
14 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ મકર સંક્રાંતિ પર દુર્લભ ચતુર્ગ્રહી યોગ બનશે, જેનાથી 6 રાશિઓ માટે કરિયર, ધન અને જીવનમાં નવા અવસર ખુલશે.
Published : January 2, 2026 at 3:24 PM IST
અમદાવાદ: નવા વર્ષ 2026 ની શરૂઆત સાથે, અનેક શુભ જ્યોતિષીય યુતિઓ બની રહી છે. આમાં સૌથી નોંધપાત્ર મકરસંક્રાંતિ પર બનતો દુર્લભ ચતુર્ગ્રહી યોગ (ચાર ગ્રહો) છે, જેને જ્યોતિષીઓ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને પ્રભાવશાળી માને છે. લખનૌ સ્થિત જ્યોતિષ ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રાના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે 14 જાન્યુઆરીએ મકરસંક્રાંતિ ઉજવવામાં આવશે. આ દિવસે, સૂર્ય ધનુ રાશિ છોડીને શનિની રાશિ, મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જે ખર્માસનો અંત દર્શાવે છે અને બધા માંગલિક કાર્યો શરૂ કરી શકાય છે.
ચતુર્ગ્રહી યોગ શું છે?
જ્યોતિષ ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રા કહે છે કે આ વર્ષે, મકરસંક્રાંતિ પર, ફક્ત સૂર્ય જ નહીં પરંતુ ત્રણ અન્ય મહત્વપૂર્ણ ગ્રહો પણ મકર રાશિમાં હાજર રહેશે. જ્યારે ચાર ગ્રહો એક જ રાશિમાં ગોચર કરે છે, ત્યારે તેને ચતુર્ગ્રહી યોગ કહેવામાં આવે છે. તેમના મતે, આ યુતિ કારકિર્દી, વ્યવસાય અને નાણાકીય સુખાકારી પર ઊંડી હકારાત્મક અસર કરે છે.
આ 6 રાશિઓ માટે શુભ સંકેતો
- મેષ: મેષ રાશિ માટે આ સમય કારકિર્દીમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિનો છે. બાકી રહેલા સરકારી કામ પૂર્ણ થશે, અને પ્રમોશનની શક્યતા છે.
- વૃષભ: વૃષભ નાણાકીય સ્થિરતા અને રોકાણ માટે શુભ સમયનો અનુભવ કરી રહ્યો છે. જમીન, વાહન અથવા પૂર્વજોની મિલકતમાંથી લાભ શક્ય છે.
- સિંહ: સિંહ રાશિ માટે આ સમય સન્માન અને વ્યવસાયમાં સફળતાનો છે. તમારી નેતૃત્વ કુશળતાની પ્રશંસા થશે, અને કોઈ મોટો સોદો થઈ શકે છે.
- ધન: ધન રાશિ માટે આ સુવર્ણ કાળ સાબિત થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે, અને શિક્ષણ અથવા વિદેશ બાબતો સંબંધિત સફળતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.
- મકર: મકર રાશિમાં આ યોગ બની રહ્યો હોવાથી, આત્મવિશ્વાસમાં વધારો, સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો અને વૈવાહિક જીવનમાં શાંતિ રહેશે.
- મીન: મીન રાશિના જાતકોને અચાનક નાણાકીય લાભ અને જૂના દેવાથી રાહત મળવાની શક્યતા છે. ધાર્મિક યાત્રા અને માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત થશે.
મકરસંક્રાંતિ પર આ ઉપાય કરો
- દાન કરો: તલ, ગોળ, ખીચડી અને ધાબળાનું દાન કરવું શુભ માનવામાં આવે છે.
- સૂર્ય અર્ઘ્ય: સવારે વહેલા ઉઠીને તાંબાના વાસણમાં લાલ ફૂલો અને ચોખાના દાણા મૂકીને સૂર્ય દેવને અર્ઘ્ય અર્પણ કરો.
- પવિત્ર સ્નાન: જો શક્ય હોય તો, ગંગા અથવા અન્ય કોઈ પવિત્ર નદીમાં સ્નાન કરો; આનાથી પાપોથી મુક્તિ મળે છે.
આ પણ વાંચો: