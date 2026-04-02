હનુમાન જયંતી પર જુનાગઢમાં લંબે હનુમાનજી મહારાજને 11.50 કિલો ચાંદીના આભૂષણો અર્પણ કરાયા
હનુમંત પ્રાગટ્ય દિવસ નિમિત્તે જૂનાગઢના એક સેવક દ્વારા લંબે હનુમાનજી મહારાજને 11.50 કિલો ચાંદીના આભૂષણો અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા.
Published : April 2, 2026 at 2:13 PM IST
જુનાગઢ: આજે હનુમાન જયંતિનું પાવન પર્વ છે. ત્યારે જુનાગઢ ભવનાથ તળેટીમાં આવેલા અને એક સદી કરતા પણ વધારે સમયથી બિરાજમાન સ્વયંભૂ લંબે હનુમાનજી મંદિરે આજે ભાવિકોની વિશેષ હાજરી જોવા મળી હતી. હનુમાન જયંતીના પાવન પર્વે લંબે હનુમાનજી મહારાજના એક સેવક દ્વારા 11.50 કિલો ચાંદીના આભૂષણો કષ્ટભંજન દેવના ચરણોમાં અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા. આજે દિવસ દરમિયાન વિવિધ ધાર્મિક કાર્યકર્મોનું પણ આયોજન થયું છે.
આજે હનુમાન જયંતીનો પાવન પર્વ છે. ત્યારે હનુમંત પ્રાગટ્ય દિવસ નિમિત્તે જૂનાગઢના એક સેવક દ્વારા લંબે હનુમાનજી મહારાજને 11.50 કિલો ચાંદીના આભૂષણો અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા. આ તમામ આભૂષણો સુરતના જ્વેલર્સે તૈયાર કર્યા છે, જે આજે પ્રથમ વખત હનુમાનજી મહારાજને પ્રાગટ્ય મહોત્સવ નિમિત્તે અર્પણ કરીને આભૂષણના શૃંગારથી અભિભૂત કરાયા હતા. હનુમાનજી મહારાજને ચાંદીથી સુશોભિત થયેલા જોઈને સૌ હનુમાન ભક્તો પણ હનુમંતમય બની ગયા હતા. આજે દિવસ દરમિયાન વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમનું પણ આયોજન થયું છે.
હનુમાન ભક્તોને લાડુનો પ્રસાદ અપાયો
આજે વહેલી સવારે છ કલાકે દિવ્ય મંગળા આરતી સાથે હનુમંત પ્રાગટ્ય મહોત્સવની ઉજવણી શરૂ થઈ હતી. ત્યારબાદ સાડા છ કલાકથી હનુમાનજી મહારાજના અભિષેક પૂજન કરાયું હતું. સવારના 10 વાગ્યાથી લઈને સમગ્ર દિવસ દરમિયાન ચાંદીના આભૂષણો સાથે શૃંગારના દર્શન પણ હનુમાન ભક્ત કરી શકે છે. આજે દિવસ દરમિયાન હનુમાનજી મહારાજના દર્શને આવતા પ્રત્યેક ભક્તને શુદ્ધ દેશી ઘીમાંથી બનાવેલા લાડુનો પ્રસાદ આપવાનું આયોજન પણ મંદિર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આજે હનુમાન જયંતીના પાવન પર્વે શ્રી રામ દરબાર અને શ્રી લંબે હનુમાનજી મહારાજના અલૌકિક દર્શન કરવા ભક્તોની વહેલી સવારથી જ મંદિરમાં ભીડ લાગેલી જોવા મળતી હતી.
માતંગ પુરોહિત નામના હનુમાન ભક્તે જણાવ્યું કે, આજે લંબે હનુમાનજી મહારાજ જુનાગઢ ભવનાથ તળેટી ખાતે હનુમાન જન્મોત્સવ નિમિત્તે લંબે હનુમાન મરાહાજનું સોળષોપસે પૂજન કર્યું છે અને આજે ભાવિક ભક્તો માટે 10 વાગ્યા દર્શનનો લાભ છે. સવારે 5 વાગ્યે 21 હજાર લાડુનો ભોગ ધરાવ્યો છે તેનું પ્રસાદ વિતરણ છે અને બપોરે પ્રસાદનું આયોજન કરેલું.
પુણાથી આવેલા હનુમાન ભક્ત વિરેન્દ્ર પાંડેએ કહ્યું, અમે દર બે-ત્રણ મહિને ગિરનાર દર્શન માટે આવીએ છીએ. આજે હનુમાન જયંતિ પર અમે અહીં આવ્યા છીએ. લંબે હનુમાનમાં અમે હંમેશા દર્શન કરીએ છીએ. અહીં ખૂબ આનંદ આવે છે. ખૂબ આનંદમય વાતારવણ છે.
