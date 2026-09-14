ગણેશ ચતુર્થીએ કરો ગુજરાતના 1500 વર્ષ જૂના ગણપતિ બાપ્પાની મૂર્તિના દર્શન, અહીંથી શરૂ થઈ સાર્વજનિક ગણેશોત્સવની પરંપરા
ગણપતિ પોળમાં આવેલ શ્રીજીની મુર્તિ સવંત 802માં બની હોવાનો ઉલ્લેખ મૂર્તિના પત્થર પર અંકિત છે. અહીં ગજાનન મંડળી સંચાલિત 149મા ગણેશઉત્સવની ઉજવણી થઈ રહી છે.
Published : September 14, 2026 at 5:11 PM IST
પાટણ: ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર સહિત ભારત ભરમાં ગણેશ ઉત્સવની ઉજવણીનો પ્રારંભ શરૂ થઇ ગયો છે. ત્યારે પાટણ જિલ્લામાં અને શહેરમાં દૂંદાળા દેવ ગણેશજીનું મહત્વ વધ્યું છે. પાટણ શહેરની વાત કરીએ તો ગજાનન મંડળી સંચાલિત 149મા ગણેશઉત્સવની ઉજવણી થઈ રહી છે. પાટણ સ્થિત મહારાષ્ટ્રીયન પરિવાર છેલ્લા દોઢ દાયકાથી ઉજવણી કરે છે અને સરકારી ગેજેટ મુજબ લોકમાન્ય તિલક કરતા પણ વહેલો ગણેશ ઉત્સવની શરૂઆત પાટણથી થઈ હતી.
ગણપતિની પોળમાં બિરાજમાન 1579 વર્ષ પહેલાના શ્રીજી
પાટણ શહેરના ગણેશજીના ઇતિહાસની વાત કરીએ તો ગણપતિની પોળમાં આવેલા 1579 વર્ષ પહેલા પાટણમાં બિરાજમાન શ્રીજીના દર્શન કરાવીએ છીએ. આ મૂર્તિ સ્વયંભૂ મળી હતી અને કીવદંતી અનુસાર આ ગણેશજીની પૂજા સ્વયંમ સિદ્ધરાજ જયસિંહ કરતા હતા તેવો ઉલ્લેખ પ્રસિદ્ધ લેખક મા. મુનશીની નવલકથા 'પાટણની પ્રભુતા'માં છે. અડધા ભારત પર જેની નામના અને સાશન હતું એવું તેમજ ગુજરાતનું પુરાતન પાટનગર અને ઐતિહાસિક શહેર પાટણમાં અનેક મંદિરો હાલ મોજુદ છે અને શિવ અને જૈન ધર્મનો પ્રભાવ આજે પણ દેખાય છે. ત્યારે શહેરના ગણપતિની પોળમાં આવેલા લગભગ 1579 વર્ષ જૂનું ગણપતિ મંદિર શ્રદ્ધાળુઓ માટે તેમજ શ્રીજીના ભક્તો માટે અનેરું શ્રધ્ધાનું કેન્દ્ર છે. અહીં ગજાનન પાસે જે કઈ માંગવામાં આવે છે તે ભક્તોની ઈચ્છા પૂર્ણ થાય છે.
ખોદકામ દરમિયાન જમીનમાંથી મળી હતી મૂર્તિ
આજે આ મંદિરને 1579 વર્ષ થયા છે. છતાં પણ તેની ભક્તિમાં ઓટ નથી આવી. પાટણ ગણપતિની પોળમાં આવેલું 1579 વર્ષ જૂનું ગણપતિનું મંદિર ભક્તોની શ્રદ્ધા અને આસ્થા સમાન છે. પાટણ પંથકમાં જ્યારે સિદ્ધરાજ જયસિંહની આણ હતી ત્યારે ધર્મ, ભક્તિ અને સંસ્કૃતિની ત્રિવેણી સંગમ આસમાને પહોંચ્યા હતો. સિદ્ધરાજ જયસિંહ પોતે શિવ ધર્મી હતા, એટલે અણહિલપુર પાટણ પંથકમાં શિવ મંદિરો સંખ્યાબંધ ઠેર ઠેર બનાવ્યા હતા. જ્યારે શિવના મંદિરો હોય તેમાં શિવજીના પરિવારના સભ્યો અવશ્ય હોય. સિદ્ધરાજના સમયમાં પથ્થરોમાંથી શિલ્પ સ્થાપત્ય પણ સોળે કળાએ ખીલ્યું હતું. સિદ્ધરાજ જયસિંહ પત્થરોમાંથી મૂર્તિઓ બનાવવા કારીગરોને સૂચના આપતા ત્યારે દરેક ભગવાનની મૂર્તિઓ બનતી હતી. પાટણ પંથકમાં ધરતી ઢંક થયેલ શિલ્પ સ્થાપત્ય જ્યારે કોઈ ખોદકામ દરમ્યાન ઉજાગર થાય ત્યારે તે વખતની કલા દેખાઈ આવતી. ગણપતિની પોળમાં જે સિદ્ધિ વિનાયક ગણપતિ છે તે 1500 વર્ષ પહેલાંના જમણી શૂંઢ વાળા છે એટલે વિશેષ મહત્વ છે.
મંદિરના ટ્રસ્ટી સુનિલ પાગેદારે જણાવ્યું કે, પાટણની પ્રભુતા એ વખતે જાહોજલાલી વાળી હતી. હિંગળા ચાચર વચ્ચેથી પસાર થતી સરસ્વતી નદીના ઉત્તર કાંઠે મંદિર આવેલું છે અને સિદ્ધરાજ અહીં મંદિરે પૂજા કરવા આવતા હોવાની કિવદંતી છે. સરસ્વતી નદીમાં સ્નાન કરીને ગણપતિની પૂજા બાદ શિવ મંદિરોમાં પૂજા કરવા જતા હતા.
ગણપતિ પોળમાં આવેલ આ શ્રીજીની મુર્તિ સવંત 802માં બની હોવાનો ઉલ્લેખ મૂર્તિના પત્થર પર અંકિત છે. પરંતુ આ મૂર્તિ અહીં પોળમાં કોઈ ખોદકામ દરમ્યાન વર્ષો પહેલા નીકળી હશે અને ત્યારબાદ સમયાંતરે ભક્તોની આસ્થા વધતા અહી નાનકડું મંદિર બનાવવામાં આવ્યું છે. ઐતિહાસિક શહેર પાટણમાં પણ ગણપતિના સદીઓ જૂના મંદિરો આજે પણ હયાત છે.
પાટણમાં સૌથી પહેલા ગણેશ મહોત્સવ ઉજવવાની શરૂઆત
પાટણમાં આવેલી ગજાનન મંડળી આજે 148મો ગણેશ મહોત્સવ યોજી રહી છે. ગણેશ ઉત્સવની શરૂઆત લોકમાન્ય તિલકે કરી હોવાનું ઇતિહાસ કહે છે, પરંતુ પાટણમાં આજથી 149 વર્ષ પહેલા વસતા મહારાષ્ટ્રીયન પરિવારો પણ ગણેશ મહોત્સવની ઉજવણી કરતા હતા.
પાટણમાં અંદાજે 600 પરિવારો વસતા હતા અને તેમણે સાર્વજનિક ગણેશઉત્સવ કર્યાની નોંધ સરકાર દ્વારા પ્રસિદ્ધ થતા ગેજેટમાં ઉલ્લેખ છે. આજથી બરાબર 1878માં ભદ્રમાં આવેલ ગજાનન મંડળી દ્વારા શરૂઆત થઇ હતી. કહેવાય છે કે આઝાદીની લડત વખતે લોકમાન્ય તિલક અહીં પાટણ આવ્યા હતા અને તેમને આ ઉત્સવ જોયો અને પછી મુંબઈમાં તેમને સાર્વજનિક ઉત્સવ કરી અંગ્રેજો સામે લડતના શ્રી ગણેશ કર્યા હતા. પાટણમાં વસતા મહારાષ્ટ્રીયન પરિવારોનો જ્યારે મધ્યાન તપતો હતો, ત્યારે અહીં ગજાનન મંડળી ભદ્રમાં 10 દિવસ સુધી વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજાતી હતી.
148 વર્ષથી ગણેશજીની મૂર્તિમાં કોઈ ફેરફાર નથી કરાયો
ગજાનન મંડળીના ગણેશ ઉત્સવના ઇતિહાસની વાત કરીએ તો ગણેશજીની મૂર્તિમાં કોઈ જ જાતનો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. સૌથી પહેલી મૂર્તિ હતી તે જ માપની આજે પણ મૂર્તિ રાખેલી છે. આ મૂર્તિની વિશેષતા એ છે કે અનંત ચૌદસના દિવસે પાણીમાં વિસર્જન કરતી વખતે મૂર્તિની માટી લઈ લેવામાં આવે છે અને બીજા વર્ષે ગણેશની પ્રતિમા બને તેમાં આગળના વર્ષની માટી ભેળવી દેવામાં આવે છે. આ પરંપરા આજે પણ યથાવત રહી છે. આ ગણેશ ઉત્સવની મહત્તા અને મહત્વ આજે પણ જળવાયું છે. અહીં વિસર્જન અનંત ચૌદશના દિવસે વહેલી પરોઢે કરવામાં આવે છે. તો ગુજરાત અને દેશ વિદેશમાં વસતા પરિવારો આઠમના દિવસે શ્રીફળના તોરણ અહીં અર્પણ કરે છે. જેમણે શ્રીજીની બાધા રાખી હોય તેઓનું કામ પૂરું થાય છે ત્યારે અહીં આવી બાધા પુરી કરતા હોય છે. આ ગજાનન મંડળીના 100 વર્ષ પુરા થતા ઉજવણી વખતે ચાંદીનો સિક્કો અને બુક બહાર પાડવામાં આવી હતી. તેમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, તો સુરતમાં આવેલા ઐતિહાસિક મ્યુઝિયમમાં પણ પાટણના ગજાનન મંડળીનો ગણેશ ઉત્સવનો ઇતિહાસ મોજુદ છે.
આમ ભારત સહિત એશિયામાં ઉજવાતો ગણેશ ઉત્સવમાં પાટણનો સૌથી જૂનો ગણેશ મહોત્સવ છે. આ ગણેશ ઉત્સવ જ્યારે 150માં વર્ષમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારે તમામ તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવશે તેમ પ્રમુખ દ્વારા જણાવાયું છે. આમ ભારત સહીત એશિયામાં ઉજવાતો ગણેશ ઉત્સવોમાં પાટણનો સૌથી જૂનો ગણેશ મહોત્સવ છે.
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