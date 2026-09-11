ભાદરવી અમાસે આસ્થાની ડૂબકી; કોળિયાકમાં ભક્તોનું કિડીયારું, શ્રદ્ધાળુઓથી છલકાયો દામોદર કૂંડ
કોળિયાક નિષ્કલંક મહાદેવના શરણમાં ડૂબકી લગાવીને શ્રદ્ધાળુઓએ પાપ ધોયા, તો દામોદર કૂંડમાં પિતૃમોક્ષ માટે લગાવી ડૂબકી
Published : September 11, 2026 at 6:35 PM IST
ભાવનગર/જુનાગઢ: પવિત્ર શ્રાવણ માસનો અંતિમ દિવસ એટલે ભાદરવી અમાસ. હિન્દુ ધર્મમાં ભાદરવી અમાસનું અનેરું મહત્વ રહેલું છે. શ્રાવણ માસના અંતિમ દિવસે ભાવનગરના નિષ્કલંક મહાદેવથી માંડીને જૂનાગઢના દામોદર કૂંડમાં ભક્તોનું કિડીયારું ઉભરાયું હતું.
ભાવનગર જિલ્લાના કોળીયાક ખાતે આવેલા નિષ્કલંક મહાદેવના શરણમાં પાંડવ કાળથી ભારતભરમાંથી લોકો કલંક મુક્ત થવા આવે છે. વર્ષોથી ચાલી આવતી અપરંપરા આજે પણ જીવંત છે. ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે સવારે પ્રથમ રજવાડાની ધજા અર્પણ થાય છે અને ત્યારબાદ પાણી ઓસર્યા પછી લોકોને પ્રવેશવા માટે મંજૂરી મળે છે, સૌથી પહેલા પૂજારી દ્વારા પણ પૂજા થાય છે.
નિષ્કલંક મહાદેવનો ઇતિહાસ અને મહાત્મ્ય
નિષ્કલંક મહાદેવના સ્થાનિક પૂજારી જયદેવગીરી ગોસ્વામીના જણાવ્યા અનુસાર, ભાદરવી અમાસ પર મેળો ભરાય છે. હજારોની સંખ્યામાં યાત્રિકો દર્શન કરવા આવે છે. મહાભારતના યુદ્ધમાં કૌરવોની હત્યા બાદ પાંડવો પર ભાતૃ હત્યાનું પાપ લાગેલું હતું. આ પાપના નિવારણ માટે તેઓ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના શરણમાં ગયા હતા. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ તેમને કાળી ધજા આપી અને કહ્યું કે, આ કાળી ધજા લઈને નીકળો, જ્યાં આ ધજા શ્વેત થઈ જાય ત્યાં તમારા પાપ ધોવાશે. પાંડવો જ્યારે અહીં પહોંચ્યા ત્યારે ધજા સફેદ થઈ ગઈ હતી. અહીંયા પાંચ શિવલિંગની સ્થાપના થઈ હતી એટલે અહીંયા સમુદ્રમાં સ્નાન કરવાથી અમાસના દિવસે પાપ મુક્ત થવાની પરંપરા ચાલી આવે છે.
પવિત્ર સ્થાનની ધોવાય છે પાપ
અમદાવાદથી દર્શન કરવા આવેલા શ્રદ્ધાળુ ધર્મેશ ગુર્જરે જણાવ્યું કે, અહીંની અનુભૂતિ એકદમ પાવન છે અને અહીં જે નિષ્કલંક મહાદેવનું મહત્વ સદીઓથી છે.અહીં આવીને અલૌકિક આનંદ મળે છે. તો પ્રેમા ગુર્જરે કહ્યું કે, પહેલા પણ અહીં આવી હતી, જો કે હવે પહેલા કરતા અહીં ઘણો વિકાસ થઈ ગયો છે. તેમના કહેવા મુજબ, અહીં ડૂબકી લગાવવાથી ભક્તોના દુઃખ દૂર થઈ જાય છે.
સુવિધાના અભાવે શ્રદ્ધાળુઓ પરેશાન
બીજી બાજુ ગાંધીનગરના કલોલથી દર્શન માટે આવેલા જેન્તી પ્રજાપતિ જણાવ્યું કે, અમે 100 લોકોની ટીમ સાથે આવ્યા છીએ. પણ અહીં હજુ પાણીની સગવડતા કરવાની જરૂર છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, અમારું વાહન 12 કિલોમીટર દૂર ઉભું રાખી દેવામાં આવ્યું. અમારે અહીં પહોંચવા માટે પણ બે વખત રીક્ષા બદલવી પડી હતી. ખરાબ રોડને લઈને પણ શ્રદ્ધાળુઓએ પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
જૂનાગઢમાં શ્રદ્ધાળુઓથી છલકાયો દામોદર કૂંડ
હવે વાત કરીએ જૂનાગઢમાં ગિરનારની ગોદમાં આવેલા દામોદર કૂંડની, ભાદરવી અમાસે પવિત્ર દામોદર કૂંડમાં સ્નાનનું ખૂબ ધાર્મિક મહત્વ રહેલું છે. મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોએ દામોદર કૂંડના પવિત્ર જળમાં આસ્થાની ડૂબકી લગાવીને સર્વે પિતૃઓના મોક્ષ થાય તે માટે પીપળે જળ અર્પણ કરીને ભાદરવી અમાસની ઉજવણી કરી હતી.
પિતૃઓના મોક્ષ માટે આસ્થાની ડૂબકી
ગિરનારમાં આવેલા પવિત્ર દામોદર કુંડમાં મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોએ આસ્થાની ડુબકી લગાવી હતી. કૃષ્ણ પક્ષની અમાસને સર્વ પિતૃ અમાસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તો કેટલાક પ્રાંતોમાં ભાદરવી અમાસને પીઠોરી અમાસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે આજના દિવસે સર્વે પિતૃઓના તર્પણ માટે વર્ષનો સૌથી સારો દિવસ માનવામાં આવે છે. ભાદરવી અમાસના દિવસે એવા પિતૃઓનું તર્પણ પણ થાય છે કે, જેની તિથિ કોઈપણ પરિવારને યાદ ન હોય આવા પિતૃઓના મોક્ષાર્થે પણ આજના દિવસે તર્પણ કરવાને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે
ભાદરવી અમાસના દિવસે નિત્યક્રમે વહેલી સવારે ભાવિકો દ્વારા દામોદર કૂંડમાં આસ્થાની ડૂબકી લગાવતા હોય છે.મોક્ષ પીપળાને જળ દૂધ અર્પણ કરીને દિપક પ્રગટાવવામાં આવતો હોય છે. દામોદર કૂંડના તીર્થ ગોર દ્વારા પિતૃ તર્પણ અને પિંડદાનની સાથે પિતૃઓની શાંતિ માટે યજ્ઞ પૂજા અને ત્યાર બાદ ભાવિકો દ્વારા તેમને દાન-પુણ્ય અને દક્ષિણા પણ આપવાની એક વિશેષ પરંપરા જોડાયેલી છે. દામોદર કૂંડ સાથે બીજી પણ એક પરંપરા જોડાયેલી છે કે, કોઈપણ વ્યક્તિ ચારધામની યાત્રા પૂર્ણ કરીને પછી દામોદર તીર્થના દર્શન ન કરે, તો તે યાત્રા અધૂરી માનવામાં આવે છે.
પુરાણોમાં પણ દામોદર કૂંડનો ઉલ્લેખ
સ્કંદ ઉપનિષદ મુજબ, દામોદર કૂંડ સુવર્ણ રાશિ કે સોનરખ નદીમાં માર્ગમાં આવેલું પવિત્ર તીર્થ સ્થાન છે. અહીં સ્નાન કરવાથી કોઈપણ જીવ દ્વારા થયેલા પાપોમાંથી મુક્તિ મળે છે. આવી માન્યતા સનાતન ધર્મની પરંપરાઓ સાથે જોડાયેલી છે. દામોદર કૂંડને ગંગા નદી જેટલું જ પવિત્ર પણ માનવામાં આવે છે. સનાતન ધર્મની લોકવાયકા અને પરંપરા અનુસાર બ્રહ્મા અને ઇન્દ્ર જેવા દેવોએ પણ અહીં યજ્ઞ કરીને સ્નાન કર્યું હોવાની માન્યતા છે. દામોદર કૂંડ સાથે ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના પ્રસંગો પણ જોડાયેલા છે. નરસિંહ મહેતા નિત્યક્રમે દામોદર કૂંડમાં સ્નાન કરીને રાધા દામોદરની પૂજા કરતા હતા. એવું કહેવાય છે કે, નરસિંહ મહેતાએ તેમના પિતાનું શ્રાદ્ધ પણ દામોદર કૂંડમાં કર્યું હતું. દામોદર કૂંડમાં આવેલો મોક્ષ પીપળો પણ શ્રીમદ ભાગવતમાં ઉલ્લેખ થયા મુજબ, અહીં પ્રદક્ષિણા અને જળ અર્પણ કરવાથી સો વાર કાશી અને એક વાર પ્રાચી જેટલું જ પીપળા પૂજનનું પુણ્ય પણ મળતું હોય છે. જેથી ભાદરવી અમાસના દિવસે હજારોની સંખ્યામાં ભાવિકો દામોદર કુંડમાં આવેલા મોક્ષ પીપળે જળ અર્પણ કરે છે. જે રીતે પવિત્ર નદીઓમાં અસ્થિ વિસર્જન કરવાથી આત્માને મોક્ષ મળે છે, તેવી જ રીતે દામોદર કુંડમાં પણ અસ્થિ વિસર્જન કરવાથી પ્રત્યેક આત્માને મોક્ષ મળતો હોય છે.
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